تعليم الشرقية :جار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية والنتيجة قريبا

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه تجري أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية علي قدم وساق من أجل الانتهاء منها وسرعه إعلانها واعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

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وأضاف وكيل اول وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من أعمال الامتحانات يوم الخميس الماضي وتم البدء في تصحيح المواد يوم الاحد ،مشيرا الي انه تم التشديد علي ضرورة مراعاة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها.

واستكمل "عبد الحميد" أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات سيتم اعتمادها من جانب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ثم اعلانها فورا لأبنائنا الطلاب.

كما أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 بلغ 119290 طالبا و طالبة موزعين على 671 لجنة إمتحانية في 20 إدارة تعليمية.