أحمد رزق ينتهي من تصوير بخط الإيد منتصف فبراير

أوشك النجم أحمد رزق علي الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل " بخط الإيد " الذي عرض وحقق نجاح جماهيريا .

وقال رزق لـ"صدى البلد": "انتهي من تصوير كافة أحداث المسلسل في منتصف شهر فبراير المقبل".

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسل "إزى الصحة" عام 2017.



