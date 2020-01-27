ضبط فلكس وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى بنها

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها من ضبط سائق ويدعى فلكس وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الهيروين، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا

بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها من محمد ا ا " شهرته فلكس " سائق وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه تحمل بخزينتها 5 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ 130 جنيها وهاتف محمول.





وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.





كما تم ضبط " احمد ح ح " عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 430 جنيه وهاتف محمول.





وأقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.