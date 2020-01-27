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رفعت فياض: طرح امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوى فى مارس القادم.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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آيات أحمد

قال رفعت فياض، مسئول ملف التعليم بأخبار اليوم، إن الطرح الأول لنظام التابلت وتطبيقه على أرض الواقع وتطبيق نظام الامتحانات عن طريق التابلت، لافتًا إلى أن تجربة النظام الجديد بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى مرت بتجارب كثيرة وعراقيل بداية من سقوط النظام وحتى عدم فهم الطلاب للامتحانات الإلكترونية.


وأضاف رفعت فياض، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه سيتم طرح امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوى فى مارس القادم للتدريب على الامتحان على التابلت، مشيرًا إلى أن امتحان النهائى للصف الأول الثانوى سيكون فى مايو القادم إلكترونيًا.

وتابع أن الصف الثانى الثانوى تدربوا على الامتحانات الإلكترونية لأنهم حصلوا على التابلت منذ العام الماضى، مؤكدًا أنه تم تأسيس البنية التحتية فى المدارس، لذلك أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتطبيق الامتحان على نظام التابلت للصف الثانى الثانوى بمختلف محافظات الجمهورية.


وأوضح أن الامتحان على التابلت يعتمد على مدى فهم الطالب وليس نقله من الكتاب، حيث أن الأسئلة يكون لها وقت محدد فلو لم يكن الطالب يفهم دروسه سوف يضيع نصف الوقت فى البحث عن إجابة السؤال الواحد.


وأردف أن نظام البوكليت يعتمد على تقييم فهم الطالب ومدى استيعابه للمنهج.


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