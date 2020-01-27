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خبير: مصر تتقدم فى تقرير التنافسية العالمية.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:53 ص
الدكتور محمد نجيب
الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ الجامعة الأمريكية والبرلمان
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ الجامعة الأمريكية والبرلماني السابق إن هناك ثلاث جهات تصدر تقرير التنافسية العالمية إحداها هى المنظمة أو المؤسسة الإقتصادية العالمية  مع أكثر من جهة ومن ضمنها بيانات البنك الدولي والدول نفسها.


وأضاف ابوزيد خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك مجموعة من البيانات التي تكونها الجهات الخاصة بتقرير التنافسية العالمية استنادا إلى بعض التقارير الدولية والبعيدة عن أى نوع من التحيز أو ما شابه، موضحا أن أهميته هو استناده على 12 محورا يغطي كل جوانب الإقتصاد التى تنعكس على الإنتاج وحياة المواطن.


وأشار أستاذ الجامعة الأمريكية والبرلماني السابق، إلى أن أهمية تقرير التنافسية العالمية تتمثل فى عدم تقييمه للدولة وحدها مقارنة بدول أخرى، مضيفا إلى أن مصر لثالث عام على التوالى تتقدم فى هذا التقرير، حيث إن هذا التقييم لا ينمو بفضل تقييم مؤشر واحد فقط بها بل بمجموعة من المؤشرات الأخرى المتوفرة بها.


وأكد  أن مصر تقدمت فى تقرير التنافسية العالمية وأصبحت فى المركز 93 من 141 دولة، لافتا إلى أن طرق قياس مدى تقدم أى دولة تتحدد بقياس مباشر وقياسات أخرى تستند على الإحصاء.


وأوضح أستاذ الجامعة الأمريكية  أن أى بيانات تعتمد على إحصائيات وعلى نوع من استقصاء الرأي تكون بها نسبة من الخطأ ولكن مجموعة تلك القياسات تدل المواطن على وجود مؤشر جيد يحدث فى البلاد.
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