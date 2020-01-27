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تعليم

شاهد.. تلاميذ يتبرعون لصالح مستشفى سرطان الاقصر

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:57 ص
مستشفى سرطان الاقصر
مستشفى سرطان الاقصر
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شمس يونس

إستقبل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارات من طلبة مدارس النصر والعليقات وقوص الثانوية بمحافظة قنا.


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ولدي وصول طلبة وتلاميذ مدارس النصر والعليقات وقوص الثانوية بمحافظة قنا، رافقهم فريق العلاقات العامة بالمستشفي في جولات لهم في الأقسام المختلفة وتقسيمهم علي أفواج ودفعات لمتابعة العمل في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والأجهزة والصيدلية وغرف العناية والرعاية للمرضي والإقامة الداخلية، وتم في نهاية الزيارة تقديم ورشة عمل مصغرة عن الوقاية من الأمراض والسرطان.

وتأتي تلك الزيارات في إطار مبادرة مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر لتوعية طلاب المدارس عن مرض السرطان بالتعاون مع الشناوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بطرق تثقيف تتاسب مختلف الاعمار من خلال عرض لهم فيلم كرتوني يوضح مخاطر المرض وأهمية الكشف المبكر والعوامل المؤثرة، وتوزيع عليهم ارشادات، لبناء وترسيخ المنظومة الصحية لطلاب المدارس، وبناء نظام صحي يحتذي به لصحة طلاب قادر ان يبني المستقبل، حيث تشمل مرحلة الطفولة المبكرة إلى الطفولة المتأخرة إلى سن المراهقة وحتى مرحلة الدخول للجامعات، أي أن هذه الشريحة السكانية تبدأ من رياض الأطفال، وتستمر حتى دخول الجامعة، وبالتالي فإن هذا الكم الهائل من السكان (الطلبة) يحتاج لسياسات حكيمة وكافية في مجال الخدمات الصحية وهذا ما تقوم به مبادرة شفاء الأورمان لدعم شعار المستشفي "صعيد بلا سرطان".

 

 

شاهد.. تلاميذ يتبرعون لصالح مستشفى سرطان الاقصر
شاهد.. تلاميذ يتبرعون لصالح مستشفى سرطان الاقصر
شاهد.. تلاميذ يتبرعون لصالح مستشفى سرطان الاقصر
شاهد.. تلاميذ يتبرعون لصالح مستشفى سرطان الاقصر
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