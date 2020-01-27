10 أسئلة محرجة لـ جاد شويري .. ويؤكد: معنديش مشكلة أتجوز امرأة متعددة العلاقات.. فيديو

التقى موقع صدى البلد الاخباري، بالنجم اللبناني جاد شويري الذي يزور القاهرة من اجل التخطيط للعودة مجددا للساحة الفنية المصرية، وخلال اللقاء اجاب النجم اللبناني عن 10 اسئلة محرجة.





واجاب شويري عن سؤال :" هل ممكن تتزوج امرأة متعددة العلاقات " بكلمات صادمة، أيد الامر، ولم يتوقف الأمر عند هذا بل اجاب عن عدة اسئلة محرجة.





وجاد شويري، مطرب ومخرج لبناني ويشغل منصب المنتج الفني لانغامي واخراج كليبات لاشهر نجوم الوطن العربي منهم نوال الزغبي وسيرين عبد النور و جورج وسوف وغيرهم.





وأحدث أعمال جاد شويري الفنية كليب :" لو قامت القيامة " مع الفنانة اللبنانية لولا جوفان الذي طرح منذ يومين وحقق نجاحا كبيرا.







