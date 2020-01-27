AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

10 أسئلة محرجة لـ جاد شويري .. ويؤكد: معنديش مشكلة أتجوز امرأة متعددة العلاقات.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:04 م
صدى البلد
Advertisements
شروق ابراهيم - عدسة : إيهاب أِشرف
التقى موقع صدى البلد الاخباري، بالنجم اللبناني جاد شويري الذي يزور القاهرة من اجل التخطيط للعودة مجددا للساحة الفنية المصرية، وخلال اللقاء اجاب النجم اللبناني عن 10 اسئلة محرجة. 

واجاب شويري عن سؤال :" هل ممكن تتزوج امرأة متعددة العلاقات " بكلمات صادمة، أيد الامر، ولم يتوقف الأمر عند هذا بل اجاب عن عدة اسئلة محرجة. 

وجاد شويري، مطرب ومخرج لبناني ويشغل منصب المنتج الفني لانغامي واخراج كليبات لاشهر نجوم الوطن العربي منهم نوال الزغبي وسيرين عبد النور و جورج وسوف وغيرهم. 

وأحدث أعمال جاد شويري الفنية كليب :" لو قامت القيامة " مع الفنانة اللبنانية لولا جوفان الذي طرح منذ يومين وحقق نجاحا كبيرا.
 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب طفل.. نوال الزغبى تتعرض لموقف محرج في موسم الرياض ..فيديو

خلافات النجوم على السوشيال ميديا.. إليسا وميريام فارس الأبرز.. محمد رمضان وبشرى يقرران الصلح.. ونوال الزغبى تعاني من بلوك

خناقات النجوم على مواقع التواصل تتواصل.. وإليسا تهاجم ميريام فارس بشراسة

ترشيحاتنا

بعد أن كشفت زينة أسرار الزواج.. أحمد عز يثير الجدل على جوجل

7 شروط للإعفاء المؤقت من الجيش .. تعرف عليها

الدقهلية تحذر المواطنين من التعامل مع الإبل والخفافيش..اعرف السبب

بعد عبوره موقعة النجم .. ماذا يحتاج الأهلي من مباراة الهلال السوداني

الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد المحتالين

أسما شريف منير تكشف سر"طلقني" .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان وقلب وسكر.. 5 أمراض قاتلة تسببها الدهون الزائدة

كيا SUV الاختبارية الجديدة تظهر بأولى الصور التشويقية .. صور

بـ 5 جنيهات.. فسحة للأطفال داخل ملاهى بمعرض الكتاب