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برلمان

وكيل شباب البرلمان: منتخب كرة اليد أيقونة السعادة للمصريين

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:55 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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فريدة محمد
أكد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن حصد البطولات للفرق المصرية انعكاس لما يحدث فى مصر من تقدم، مشيرا إلى أن منتخب اليد المصرى هو أيقونة الفرحة للمصريين دائما.  

وقال "حسين " فى بيان له أصدره اليوم أننا نسعى لتمثيل يحصد الميداليات فى طوكيو وليس التمثيل المشرف  وحسب  متقدمابالتهنئةإلى الرئيس  عبد  الفتاح السيسى ووزير الشباب واتحاد كرة اليد على الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية لليد والتأهل للأولمبياد بطوكيو .

وأوضح " حسين "  أن منتخب اليد المصرى هو أحد أهم أيقونات السعادة فى الرياضة المصرية وشبابه نماذج مشرفة للشباب المصرى فى الإرادة والتحدي والتصميم على النجاح والفوز ، مشيرا إلى أن تلك الحالة من انتصارات الرياضة المصرية ما هى إلا إنعكاس من الحالة التى تعيشها مصر من حصاد فى كل نواحي الحياة والتقدم على كافة المستويات وأننا ننتظر من الفرق المصرية المشتركة فى الأولمبياد بتحقيق ميداليات ورفع علم مصر ونسيان عبارة التمثيل المشرف وحسب.

وقال محمود حسين أن مصر مليئة بالشباب المميز فى كافة المجالات داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل شر وسوء.
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