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محافظات

مياه البحر الأحمر: استطلاع رأي المواطنين شهريا للارتقاء بالخدمات

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، استطلاع رأي للمواطنين بمدينة القصير حول خدمات مياه الشرب لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك بشوارع وميادين المدينة.

 كما تم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين للتعامل معها على الفور.


ومن جهة أخرى، قام فريق التوعية بتعريف الأهالي بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة تطهير وتعقيم الخزانات بأسعار رمزية وخدمة الخط الساخن ١٢٥ والذي يعمل طوال ٢٤ ساعة على تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين وخدمة الواتس آب whatsapp على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.

وأكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن الشركة تقوم بإجراء استطلاع رأي شهري يهدف إلى تغطية كافة المناطق بجميع مدن المحافظة للتعرف على مطالب وشكاوى المواطنين الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل معها على الفور بهدف تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.

وتم تنفيذ حملة للتوعية الميدانية وتوزيع ملصقات ومطبوعات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية المائية.

مياه البحر الأحمر: استطلاع رأي المواطنين شهريا للارتقاء بالخدمات
مياه البحر الأحمر: استطلاع رأي المواطنين شهريا للارتقاء بالخدمات
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