AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إجهاد شديد وصدمات.. معلومات لا تعرفها عن الاضطراب الضلالي

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:30 م
الاضطراب الضلالي
الاضطراب الضلالي
Advertisements
هاجر هانئ
الاضطراب الضلالي  هو معتقدات راسخه و أفكار غير صحيحة لا تتفق مع الأفكار المتعارف عليها، وهذه الاعتقادات الضالة الخاطئة التي تستقر في عقل الأشخاص ويصعب تغيرها تكون غير مبنية علي موروثات ثقافية او اجتماعية تورثها الشخص فترسخت عنده.

يصعب تغير تلك الأفكار و الاعتقادات بالأساليب المنطقية أو حتى بإثبات عكس ما يعتقده , وتكون هذه الضلالات أمورا مستحيلة الحدوث ولا يمكن حدوثها في ارض الواقع بحسب موقع psychologytoday..

يكون الشخص المصاب بـ الأضطراب الضلالى غير مسؤول عن أفعاله تمامًا، وذلك لأن الأوهام هي معتقدات ثابتة لا تتغير لدى المصاب.

كما أن هناك عدة أنواع من مرض الضلالات مثل "الاضطهاد و المراقبة و الجسدى و الغيور و المختلط، ولكن أكثرهم شيوعا هو ضلالات الأضطهاد.

تشير بعض الدراسات إلى أن يصاب البعض بـ الاضطراب الضلالى والأوهام نتيجة الإجهاد الشديد أو التعامل مع الكثير من الصدمات، ومن المرجح أن يتم تشخيص الأفراد المصابين باضطراب وهمي إذا كان لديهم أفراد من عائلة مصابون بالفصام أو اضطراب الشخصية الفصام، فيمكن أن يختلف ظهور المرض من مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ المتأخرة ولكنه يميل إلى الظهور لاحقًا في الحياة،وذلك وفقا لموقع psychologytoday.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 عوامل تزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.. تجنبها

أضرار شرب الحشيش يوميا.. 12 مرضا يواجه متناوليه| السرطان الأبرز

تفسير جديد.. داعية يشرح الآية "أَن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأُخرى"

دراسة: تربية الكلاب في المنزل تقي الأطفال من مرض نفسي خطير

دراسات اليوم.. فوائد نوم المتزوجين في أسَرّة منفصلة.. والسيدات كبار السن عليهن الحذر من تناول الحلويات.. والخبز الأبيض يتسبب فى الأرق.. وتأثير الطفرات الجينية للآباء على إصابة الأطفال بالتوحد

انتبه.. 10 أعراض تنذر بالإصابة بـ حصوات الكلى

ترشيحاتنا

سجن مصري في الكويت استولى على 51 مليون درهم إماراتي .. تفاصيل

بملابس ملفتة .. دينا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

فايلر يطالب لاعبي الأهلي بحسم مواجهات فبراير

محافظة القاهرة تزف بشرى سارة للشباب يوم 3 فبراير.. تفاصيل

مجدي عبدالغني يروى تفاصيل ليلة القبض عليه وأيام الشقاوة مع الخطيب وخناقة فتحى مبروك .. فيديو وصور

نحن هنود وليس لنا دين.. شاروخان يكشف أسرارًا مثيرة عن ديانته وأبنائه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات مذهلة.. تويوتا تكشف عن ميراي 2021 الجديدة كليًا

بملابس ملفتة .. دينا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

تعرف على قيمة بيع سيارات الممثل الراحل بول ووكر