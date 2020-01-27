إجهاد شديد وصدمات.. معلومات لا تعرفها عن الاضطراب الضلالي

الاضطراب الضلالي هو معتقدات راسخه و أفكار غير صحيحة لا تتفق مع الأفكار المتعارف عليها، وهذه الاعتقادات الضالة الخاطئة التي تستقر في عقل الأشخاص ويصعب تغيرها تكون غير مبنية علي موروثات ثقافية او اجتماعية تورثها الشخص فترسخت عنده.





يصعب تغير تلك الأفكار و الاعتقادات بالأساليب المنطقية أو حتى بإثبات عكس ما يعتقده , وتكون هذه الضلالات أمورا مستحيلة الحدوث ولا يمكن حدوثها في ارض الواقع بحسب موقع psychologytoday. .





يكون الشخص المصاب بـ الأضطراب الضلالى غير مسؤول عن أفعاله تمامًا، وذلك لأن الأوهام هي معتقدات ثابتة لا تتغير لدى المصاب.





كما أن هناك عدة أنواع من مرض الضلالات مثل "الاضطهاد و المراقبة و الجسدى و الغيور و المختلط، ولكن أكثرهم شيوعا هو ضلالات الأضطهاد.



تشير بعض الدراسات إلى أن يصاب البعض بـ الاضطراب الضلالى والأوهام نتيجة الإجهاد الشديد أو التعامل مع الكثير من الصدمات، ومن المرجح أن يتم تشخيص الأفراد المصابين باضطراب وهمي إذا كان لديهم أفراد من عائلة مصابون بالفصام أو اضطراب الشخصية الفصام، فيمكن أن يختلف ظهور المرض من مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ المتأخرة ولكنه يميل إلى الظهور لاحقًا في الحياة،وذلك وفقا لموقع psychologytoday.



