AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دوا ليبا واريانا غراندي .. أفضل إطلالات النجمات في حفل الـ جرامي ..صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:38 م
اريانا غراندي
اريانا غراندي
Advertisements
شروق ابراهيم
اقيم امس الاحد حفل توزيع جوائز حفل الـ جرامي الموسيقي في دورته الـ65، بحضور ابرز نجوم ونجمات الغناء العالمي بمدينة لوس انجلوس الامريكية. 

وتنافس النجمات على لقب افضل اطلالة من بينهن النجمة العالمية دوا لبيا التي أطلت بـ بلوزة وتنورة بيضاء والمكياج الجريء المعتمد على اللون الازرق. 

وكانت ملكة الحفل المغنية الأمريكية اريانا جراندي التي خطفت الأنظار بفستان رمادي منفوش، المستوحى تصميمه من اطلالة سندريلا، وعلى غير عادتها ظهرت كاردي بي بفستان ذهبي منقوش محتشم.

اما اليشيا كيز كانت متوهجة بفستانها الفضي اللامع المكشوف من الساق من الماركة العالمية فيرستشي،واختارت المغنية الامريكية غوين ستيفاني فستان ابيض قصير من دار ازياء Dolce & Gabbana. 

دوا ليبا واريانا غراندي .. أفضل إطلالات النجمات في حفل الـ جرامي ..صور
دوا ليبا واريانا غراندي .. أفضل إطلالات النجمات في حفل الـ جرامي ..صور
دوا ليبا واريانا غراندي .. أفضل إطلالات النجمات في حفل الـ جرامي ..صور
دوا ليبا واريانا غراندي .. أفضل إطلالات النجمات في حفل الـ جرامي ..صور
دوا ليبا واريانا غراندي .. أفضل إطلالات النجمات في حفل الـ جرامي ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب مرضها.. أريانا غراندي تعلن إلغاء حفلها

بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

موضة أم شو.. مغنية شهيرة تظهر بحواجب ملونة بالفوشيا في حفل بأمريكا

رانيا يوسف ومي عمر .. 10 فساتين حديث السوشيال ميديا في ختام مهرجان القاهرة

تهديدات بالقتل وسب وقذف.. كواليس خلافات نجوم ونجمات هوليوود في 2019

خلافات نجوم هوليوود في 2019: نيكي ميناج تصف مايلي سيروس بالدجاجة.. ومناوشات بين نساء جاستن بيبر

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يعزل 4 ركاب قادمين من إفريقيا

زينة مطلوبة على جوجل بعد كشف تفاصيل علاقتها بـ أحمد عز

هل لمس العورة أثناء الوضوء يبطله ؟ الإفتاء توضح

الكاف يحسم جدل تعيين جاساما حكمًا لمباراة الأهلى والهلال السوداني

7 شروط للإعفاء المؤقت من الجيش .. تعرف عليها

طالب مصري بالصين يكشف مفاجأت جديدة عن كورونا.. وسبب التحفظ على ووهان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على قيمة بيع سيارات الممثل الراحل بول ووكر

طريقة تحضير مقززة.. شوربة الخفافيش السبب في مرض كورونا

باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids