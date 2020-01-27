دوا ليبا واريانا غراندي .. أفضل إطلالات النجمات في حفل الـ جرامي ..صور

اقيم امس الاحد حفل توزيع جوائز حفل الـ جرامي الموسيقي في دورته الـ65، بحضور ابرز نجوم ونجمات الغناء العالمي بمدينة لوس انجلوس الامريكية.





وتنافس النجمات على لقب افضل اطلالة من بينهن النجمة العالمية دوا لبيا التي أطلت بـ بلوزة وتنورة بيضاء والمكياج الجريء المعتمد على اللون الازرق.





وكانت ملكة الحفل المغنية الأمريكية اريانا جراندي التي خطفت الأنظار بفستان رمادي منفوش، المستوحى تصميمه من اطلالة سندريلا، وعلى غير عادتها ظهرت كاردي بي بفستان ذهبي منقوش محتشم.





اما اليشيا كيز كانت متوهجة بفستانها الفضي اللامع المكشوف من الساق من الماركة العالمية فيرستشي،واختارت المغنية الامريكية غوين ستيفاني فستان ابيض قصير من دار ازياء Dolce & Gabbana.



