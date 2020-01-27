المنيا تتسلم 120 جهازا للغسيل الكلوي لتجهيز 3 مستشفيات تفتتح قريبا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة تسلمت ، 120 جهازا للغسيل الكلوي، مخصصة من الإدارة المركزية للطب العلاجي بقطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان ، وذلك ضمن التجهيزات الخاصة بالمستشفيات الجديدة بمركز سمالوط، وملوى، وديرمواس.





أكد المحافظ، أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الدولة المصرية تعمل على توفير كافة سبل الرعاية والتدريب لجميع أبنائها من مقدمي الخدمة الطبية، مع توفير جميع الأجهزة والتجهيزات الطبية بمستشفيات المحافظة الجديدة بمراكز سمالوط، وملوى، وديرمواس.





أضاف أنه تم وضع منظومة صحية متكاملة من خلال برامج تدريبيه لتحسين أداء العاملين بالمستشفيات ، التي قاربت على التشغيل التجريبي لها، مؤكدًا على استمرار التدريبات لتحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية، بالإضافة إلى توفير أحدث الأجهزة الطبية للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.





من جانبه أوضح دكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة، أن تلك الأجهزة تأتي في إطار دعم الدولة لمستشفيات المحافظة، والتي يتم تجهيزها حاليًا للتشغيل التجريبي، حيث تم دعم مستشفى سمالوط المركزي بـ 38 جهاز، وملوى العام بـ 46 جهاز، وديرمواس المركزي بـ 36 جهاز، بإجمالي 120 جهاز للغسيل الكلوي.





وسيشهد العام الجاري 2020 ، انجاز العديد من المشروعات على ارض المحافظة في قطاعات مختلفة ، يأتي في مقدمتها قطاع الصحة ، حيث سيشهد قطاع الصحة طفرة ملموسة في الخدمات الطبية المختلفة ، من خلال تطوير وتحسين كافة الخدمات الصحية ، وسيتم افتتاح أعمال تطوير وإنشاء 3 مستشفيات وهي مستشفى ملوي وسمالوط وديرمواس وعدد 5 مراكز للأمومة والطفولة وكذلك مركز الأورام ، بتكلفة تقدر بـ823 مليون جنيه.





وتقام مستشفى ملوي على مساحة 28900 متر مربع، ويصل إجمالي عدد الأسرة بها إلى 182 سرير كما يحوى قسم الغسيل الكلوي على 46 سرير وقسم العناية المركزة 19 سرير و21 حضانة للأطفال المبتسرين ، كما تضم المستشفى أيضًا قسما للمعامل والتحاليل لاستقبال طوارئ الأشعة ـ قسم الغسيل الكلوي ـ العناية المركزة ـ عمليات النساء والولادة ـ الحضانات ـ مدرسة التمريض ـ مخزن الإدارة ـ الخدمات المساندة ـ إقامة المرضى والصيدليات.

وتقام مستشفى سمالوط العام على مساحة 9630 متر مربع، وستستخدم المستشفى 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة





وتتكون المستشفى من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.

فيما يضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية, وقسم الغسيل الكلوي, و4 معامل، إلى جانب بنك الدم, ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى, وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، و يحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.