AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد..زواج جماعي لـ 80 شابا وفتاة وتقديم المهر والمجوهرات

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:53 ص
زواج جماعي لـ 80
زواج جماعي لـ 80 زوجًا هندوس
Advertisements
فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطعا مصورا لحفل زفاف جماعي لـ أقلية الهندوس في باكستان.

وقد اجتمعت العائلات في كراتشي الأحد لحضور حفل زواج جماعي لـ 80 زوجا من الهندوس، وقدم المجلس الهندوسي الباكستاني، الذي يمثل الجالية الهندوسية في باكستان، الدعم للأسر الهندوسية الفقيرة وتكفل بمصاريف الزواج لعدد من الأزواج المعوزين، كما قدم المجلس المهر والمجوهرات للأزواج.

 

سانجاي كومار البالغة من العمر 24 عامًا من بين الأزواج الذين استفادوا من هذه المساعدة وقال خلال الحفل "أنا أنتظر منذ فترة طويلة هذه المناسبة الميمونة. عملي المتواضع لم يسمح لي بتحمل تكاليف الزواج". أما عروسه آشا براكاش، التي كانت ترتدي فستان الزفاف التقليدي خلال الاحتفال وأكدت أنها "سعيدة للغاية" بالزواج بمساعدة المجلس.


الحدث الهام في المدينة، نال إعجاب السكان ومثل حدثا هاما بعيدًا عن حفلات الزواج الروتينية في باكستان.

 

والهندوس هم أقلية في باكستان ويعمل معظمهم كعمال نظافة في المكاتب الحكومية والخاصة، مما يجعل تكاليف حفلات الزفاف تتجاوز نطاق إمكاناتهم.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يصح عقد الزواج دون دفع المهر؟ المفتي السابق يجيب

حكم استدانة الزوج للمهر من الزوجة قبل العقد؟ المفتي السابق يجيب

ما هو المهر المناسب للزواج؟.. شيخ الأزهر يحدد قيمته

حكم عقد الزواج بالتوكيل العام.. المفتي السابق يوضح

خالد الجندى: 95% من الرجال ستتقطع مصارينهم فى الآخرة لهذا السبب

حكم المهر في الزواج.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

عقوبات صارمة تنتظر تونس بعد اعتداء الجمهور على منتخب اليد.. تعرف عليها

لو شاكك فى العداد.. تعرف على كيفية كشف التلاعب في السيارة المستعملة

ورطة جديدة بعائلة أردوغان.. تفاصيل بالفيديو

لاعب جديد يرحل عن النادي الأهلي في الشتاء.. تفاصيل

بعد ارتدائها عقد بـ 120 مليونا .. أسعار صادمة لـ إطلالات و مجوهرات أحلام ..صور

حبس كويتي استقدم عشرات المصريين للعمل مقابل 1500 دينار للفرد دون طبع إقامات لهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على قيمة بيع سيارات الممثل الراحل بول ووكر

طريقة تحضير مقززة.. شوربة الخفافيش السبب في مرض كورونا

باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids