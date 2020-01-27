شاهد..زواج جماعي لـ 80 شابا وفتاة وتقديم المهر والمجوهرات

عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطعا مصورا لحفل زفاف جماعي لـ أقلية الهندوس في باكستان.

وقد اجتمعت العائلات في كراتشي الأحد لحضور حفل زواج جماعي لـ 80 زوجا من الهندوس، وقدم المجلس الهندوسي الباكستاني، الذي يمثل الجالية الهندوسية في باكستان، الدعم للأسر الهندوسية الفقيرة وتكفل بمصاريف الزواج لعدد من الأزواج المعوزين، كما قدم المجلس المهر والمجوهرات للأزواج.

سانجاي كومار البالغة من العمر 24 عامًا من بين الأزواج الذين استفادوا من هذه المساعدة وقال خلال الحفل "أنا أنتظر منذ فترة طويلة هذه المناسبة الميمونة. عملي المتواضع لم يسمح لي بتحمل تكاليف الزواج". أما عروسه آشا براكاش، التي كانت ترتدي فستان الزفاف التقليدي خلال الاحتفال وأكدت أنها "سعيدة للغاية" بالزواج بمساعدة المجلس.





الحدث الهام في المدينة، نال إعجاب السكان ومثل حدثا هاما بعيدًا عن حفلات الزواج الروتينية في باكستان.

والهندوس هم أقلية في باكستان ويعمل معظمهم كعمال نظافة في المكاتب الحكومية والخاصة، مما يجعل تكاليف حفلات الزفاف تتجاوز نطاق إمكاناتهم.