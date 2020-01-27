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محافظات

وفد ألماني يصل سوهاج لزيارة المعالم الأثرية

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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خالد رياض

استقبلت محافظة سوهاج فوجا سياحيا ضم 56 سائحًا أجنبيًا، مساء أمس؛ لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.


ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية، والجهات الأمنية، والسياحة، والآثار لإستقبال الأفواج، مشيرا إلى أن سوهاج تنافس بقوة علي الخريطة السياحية حيث انها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية المهمة من مختلف العصور التاريخية .


 أوضح أسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بديوان عام المحافظة أن الفوج ضم 56 سائحا ألمانيا، لزيارة متحف سوهاج القومي، مشيرا إلى أن الفوج قام بجولة سياحية بمدينة ناصر والكورنيش الشرقي، حيث يستكمل الفوج جولته اليوم بزيارة المعالم الأثرية بقرية عرابة أبيدوس بمركز ومدينة البلينا.


 وأشار إلى أنه تم استقبال الفوج السياحي بمرسي ناصر السياحي بمدينة سوهاج؛ حيث تم الترحيب بهم بأعلام مصر، وتقديم كتيبات سياحية لهم عن محافظة سوهاج.


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