استمرار كسح مياه الأمطار ورفع القمامة من شوارع كفر الشيخ.. صور

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمال عمليات رفع مخلفات مياه الأمطار ورفع كفاءة خطوط الصرف الصحي والزراعي بجميع مناطق تساقط الأمطار بالقرى والتوابع بمراكز ومدن المحافظة، ومتابعة روافع الري والصرف، ومحطات مياه الشرب بدائرة المحافظة، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار استكمال أعمال رفع مياه الأمطار والصرف الصحي بقرى بدسوق، و متابعة استمرار سير العمل بقرى جنوب دسوق خط الساحل بقرى محلة أبوعلى وجماجمون وكفر ابراهيم.

وتابع رئيس المدينة استكمال أعمال رفع مياه الأمطار والصرف بقرية محلة وكفر ابراهيم وجماجمون وتسليك خطوط الصرف الصحى وإصلاح خطوط المياه وخطوط الطرد وتطهير وتمليس الخطوط وتطهير خطوط خط خفض المنسوب بقرية جماجمون.

وواصلت الوحدات المحلية استكمال أعمال رفع مخلفات مياه الأمطار وحل مشكلة الصرف الصحى بقرى شمال دسوق بقرى كفر مجر ومحلة دياى وشباش الشهداء وكفر العرب وشابة والعجوزين وأبو مندور والكنيسة وشباس الملح وسنهور المدينة، واستكمال أعمال رفع مخلفات القمامة وحملات النظافة بمداخل ومخارج القرى وتسوية الطرق وتهميد الشوارع الداخلية المتأثرة بالأمطار .