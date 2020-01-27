شريف باهر: الجيل الجديد من الكتاب الصغار سيكون لهم بصمة

قال الفنان شريف باهر، إن الجيل الجديد من الكتاب الصغار سيكون لهم بصمة وأثر قوي في نوعية الكتابات الجديدة وخاصة في مجال السينما والدراما، وان كتابته قصص عن الاطفال اكتشفت بمحض الصدفة، من خلال احد الاصدقاء وانه قام بعمل كتاب صغير للاطفال لعرض معلومات قصيرة عن المحافظات مصحوبة بالصور الموضحة لشخصيات كرتونية والتي تتيح للطفل القراءة والتلوين لتلك الشخصيات.





وتابع الفنان شريف باهر، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، ان اسم مجموعته "لون واتعلم" وهي مقدمة للاطفال، واوضح ان رد الفعل كان قوي جدًا وأكثر مما توقع.





وأضاف أنه سيقوم المرحلة القادمة بعمل قصص صغيرة للاطفال تقدم معلومات ولكن بشكل غير مباشر حتى يحاول الطفل تعلمها واستكشافها بنفسه ولكن مع الحرص على بساطة الأسلوب والكتابة في السرد.





وكان الهدف الأساسي من هذا الكتيب هو التوعية وزيادة معلومات الطفل، وتنمية موهبة التلوين والتشكيل من خلال الشخصيات المرسومة.





وأكد على ضرورة الاهتمام بكل مايقدم الى الاطفال والاجيال القادمة سواء من خلال المحتوى المرئي او المسموع او المقروء، والعمل على تنمية مهاراتهم لأن هذا يقوم بتشكيل شخصياتهم، وعدم تركهم للتعلم من التكنولوجيا الحديثة فقط وتوظيفها بشكل صحيح ومفيد بما يتناسب مع عمرهم.



