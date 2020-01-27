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رياضة

سلة مصر تهزم المغرب في البطولة الإفريقية للأولمبياد الخاص

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
تغلب المنتخب المصري لكرة السلة بنين بنتيجة على نظيره المغربي بنتيجة 15-8 في المواجهة الثانية لليوم الثاني من منافسات كرة السلة في البطولة الافريقية للأولمبياد الخاص.

وينافس في كرة السلة خمس منتخبات وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس بوروندي.

وتقام المواجهة على 4 أشواط بواقع 8 دقائق لكل شوط ويلعب كل فريق بـ5 لاعبين.

مثل منتخب مصر كلا من كريم محمد وحسام الدين درويش وأيمن ياسر وفارس محمد وهلال احمد ومحمد شريف وعمر إيهاب وعمر عماد ومحمد باسم وعلي محمد.

أما المنتخب المغربي: الحاج خليفة محمد والغريب عثمان وبن طارق مصطفى واوجوين عبد الغفار وبالعروي محمد والخنتار امني بسلام ايوب قدو ايوب.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 9- 2 لصالح منتخب مصر

الشوط الثاني: 11-4 لمصر

الشوط الثالث: 15- 6 لمصر

الشوط الرابع: 15-8 لمصر 

وانطلقت أول أمس السبت منافسات الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية.

وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.
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