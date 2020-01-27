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فن

لمن قال محمد رمضان: لما بشوفه قلبي بيعمل بم بم بم.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:21 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شيرى نبيل
نشر النجم محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء إحياء حفلاته الغنائية.

استعرض رمضان من خلال الفيديو أعداد الجماهير الكبيرة التى تعشقه وتفضل أغانيه.
 
وعلق رمضان على الفيديو: "لما بشوف جمهورى قلبى بيعمل بم بم بم بم بم بم بم بم بم"، كما جاءت فى الخلفية موسيقى أغنيته الأخيرة "رايحين نسهر".

من ناحية أخرى انتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون. 

ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، وسبق أن قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام.
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