لمن قال محمد رمضان: لما بشوفه قلبي بيعمل بم بم بم.. فيديو

نشر النجم محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء إحياء حفلاته الغنائية.

استعرض رمضان من خلال الفيديو أعداد الجماهير الكبيرة التى تعشقه وتفضل أغانيه.

وعلق رمضان على الفيديو: "لما بشوف جمهورى قلبى بيعمل بم بم بم بم بم بم بم بم بم"، كما جاءت فى الخلفية موسيقى أغنيته الأخيرة "رايحين نسهر".

من ناحية أخرى انتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.



