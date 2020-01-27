للقتل لحن وفالصو وعوالم مفقودة.. جيل جديد من الروائيين الصغار يتألق

قالت منة الشرقاوي، مؤلف رواية للقتل لحن، وهي لا تتجاوز الخامسة عشر من عمرها، : "ان افضل الأدب أكذبة"





وقامت منة الشرقاوي بالمشاركة من قبل بقصة قصيرة في كتاب مجمع على مستوى الشرق الاوسط، ورواية "للقتل لحن" هي أول رواية تقوم بنشرها، ولكنها ليست التجربة الأولى لها في الكتابة فهي تكتب من عمر 8 سنوات، وان كثير من كتابتها كانت بسبب مجموعة من أحلامها وخيالاتها، فهي قامت يتعلم كل القوالب بنفسها بدون الاطلاع على أي نوع من الكتب، وهي محبة للخيال العلمي .





وتابع الكاتب عمر ماجد، مؤلف رواية فالصو، والذي لا يتجاوز عمره الـ 15 سنة، من خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنه يكتب منذ 10 سنوات قبل ان يتعلم الكتابة ولكن كان بمجرد ان تأتيه فكرة كان يقوم بتمليتها لوالدته ووالده.





وذكر المؤلف عمر ماجد، ان حبه للكتابة اكتشفه والديه وعملوا على تنميته، وبعد ذلك بدء يتطور من حيث الأسلوب والتقنيات ومعرفة قواعد اللغة، واوضح انه يحب ان تحمل كتابته هدف أو رسالة ما تتعلق بجيله ومثله من الشباب.





وأضاف كريم محمد، مؤلف رواية عوالم مفقودة ورواية حتى تنطفئ النجوم، أنه يحب الكتابة من 5 سنوات فقط وهذا جعله يطلع على الأدب العالمي، وقام بكتابة 4 روايات ولكن تم نشر روايتان فقط منهم.





وأثبت كلًا من المؤلفين الصغار ان الساحة الروائية القادمة ستكون لهم، وانه يجب الاطلاع على أفكارهم وما يحملونه من قصص التي من الممكن تحويلها إلى نصوص سينمائية وقوية، وفيهم من يحب الدراما والكتابة بها معتمدًا على خيالة الخاص، وما يقوم عقله الباطن بتكوينه من صور وشخصيات وحوار.



