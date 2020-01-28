"القومي للإعاقة" ينظم ورشة عن كتابة القصة القصيرة للأطفال بمعرض الكتاب





في إطار تنمية قدرات الأطفال، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل بعنوان "كتابة القصة القصيرة" بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال عام.

استهدفت الورشة الأطفال من سن 10 حتى ١٦ سنة ، وناقشت مع الأطفال المشاركين خطوات كتابة القصة القصيرة، بالإضافة إلى استعراض نماذج عملية معهم عن كتابة القصة القصيرة.

هدفت الورشة إلى تحفيز خيال الأطفال في هذا السن نحو كتابة قصص قصيرة خيالية، واكتشاف المواهب الكامنة لديهم، فضلًا عن تنمية قدراتهم الإبداعية على الخيال الكتابي والملاحظة .