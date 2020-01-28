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ثقافة

"القومي للإعاقة" ينظم ورشة عن كتابة القصة القصيرة للأطفال بمعرض الكتاب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:49 ص
المجلس القومي للأشخاص
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
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اماني نوار

في إطار تنمية قدرات الأطفال، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل بعنوان "كتابة القصة القصيرة" بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال عام.
 
استهدفت الورشة الأطفال من سن 10 حتى ١٦ سنة ، وناقشت  مع الأطفال المشاركين  خطوات كتابة القصة القصيرة، بالإضافة إلى استعراض نماذج عملية معهم عن كتابة القصة القصيرة.
 
هدفت الورشة إلى تحفيز خيال الأطفال في هذا السن نحو كتابة قصص قصيرة خيالية، واكتشاف المواهب الكامنة لديهم، فضلًا عن تنمية قدراتهم الإبداعية على الخيال الكتابي والملاحظة  .
 
ويذكر أن المجلس يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف من خلالها إلى توعيه رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج .
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