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سبب سقوط الانترنت في بعض المناطق.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:07 م
الانترنت
الانترنت
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آيات أحمد
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك عددا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة حول سرعة الإنترنت، وسيتم مناقشة هذه الاحاطات الثلاثاء المقبل، بحضور نائب وزير الاتصالات، والعديد من قيادات شركة المصرية للاتصالات.

وأضاف" النائب أحمد بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الشارع"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر تشهد طفرة في التحول الرقمي بسبب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى انه جار تغيير وتعديل كافة الكابلات النحاسية لفيبر، موضحًا أن عملية الإحلال والتبديل هى ما تؤدي إلى سقوط بعض شبكات الانترنت في بعض المناطق.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من طلبات الإحاطة حول انتهاء باقة الانترت سريعًا، وسيتم سماع رأي رئيس الشركة للاتصالات حول سبب هذا الأمر، مؤكدًا أن البرلمان هدفه أن تكون خدمة الانترنت ممتازة للعميل، بأسعار مناسبة.

وتابع أن التحول الرقمى يعمل على توفير وقت المواطنين والتسهيل عليهم، موضحًا أن تغيير تسعير باقات الانترنت بدون الرجوع للمواطنين المتعاقدين شئ غريب وغير مقبول ويتم التحقيق فيه مع الشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف أنه سيتم مناقشة المشكلات الخاصة بالانترنت فى مصر فى جلسة البرلمان الثلاثاء القادم، للوصول لخدمة مميزة وسرعة جيدة وخدمة تليق بالمواطن المصرى. 
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