الصليب الأحمر اللبناني: إصابة 12 شخصا في الاحتجاجات وسط بيروت

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن 12 شخصا أصيبوا في الاحتجاجات وسط العاصمة بيروت.





وقام بعض المشاركين في الاحتجاجات وسط العاصمة اللبنانية بيروت بتكسير واجهات محال تجارية.



وعدد من الملثمين ظهروا وسط المتظاهرين في بيروت، وقطعت مجموعة أخرى من المتظاهرين طريق المطار.





وجاءت المظاهرات، التي اندلعت الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.





وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الجمعة، أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا من جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بيروت.





وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.