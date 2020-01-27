AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ناقد رياضي: منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج متميزة بـ طوكيو 2020.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:55 م
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements
البهى عمرو

قال الناقد الرياضي، جمال الزهيري، إن منتخب مصر لكرة اليد تأهل لـ طوكيو 2020، لافتا إلى أن هذا الحدث من أهم الأشياء التى تمت فى الرياضة المصرية خلال الفترة الأخيرة.


وأضاف جمال الزهيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن منتخب مصر لكرة اليد قدم عروضا متميزة فى البطولة الإفريقية، وفى المباراة النهائية فاز على تونس فى تونس، مؤكدًا أن مصر تحقق فوزها الأول على تونس بملعبهم.


وأوضح جمال الزهيري، أن المنافسة بين مصر وتونس فى كرة اليد قوية جدًا، وكشف أن منتخبات مصر لكرة اليد فى جميع الأعمار فى حالة قوية.


وأشار جمال الزهيري، إلى أن المنتخب الوطنى استحق عن جدارة التتويج ببطولة إفريقيا على حساب تونس، لافتا إلى أن منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج جيدة خلال مشاركته فى أوليمبياد طوكيو 2020، وقادرون على تحقيق ميدالية بالبطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يؤازر منتخب اليد قبل منافسات بطولة افريقيا المؤهلة لطوكيو2020

يد تونس تتخطى المغرب وتصل نصف نهائي بطولة إفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر وتونس في نهائي أمم إفريقيا لليد

قبل نهائي أفريقيا لليد.. وزير الرياضة: علاقة مصر وتونس تاريخية وننتظر قمة كروية

أحمد موسى يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بتتويجه بكأس إفريقيا.. فيديو

تعليق أحمد موسى بعد اعتداء الجمهور التونسي على منتخب مصر لليد.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأسطوري كوبي براينت

نجم الأهلي يقترب من الرحيل لطلائع الجيش

أهم الأخبار ليلا .. زينة تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأت عن علاقتها بأحمد عز .. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الهلال.. قرار عاجل من الصين بخصوص كورونا

شاهد..الخطيب يطمئن على رمضان صبحي

اتصال هاتفي جديد بين محمود الخطيب وتركي آل الشيخ | تفاصيل

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان وقلب وسكر.. 5 أمراض قاتلة تسببها الدهون الزائدة

كيا SUV الاختبارية الجديدة تظهر بأولى الصور التشويقية .. صور

بـ 5 جنيهات.. فسحة للأطفال داخل ملاهى بمعرض الكتاب