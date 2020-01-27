ناقد رياضي: منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج متميزة بـ طوكيو 2020.. فيديو

قال الناقد الرياضي، جمال الزهيري، إن منتخب مصر لكرة اليد تأهل لـ طوكيو 2020، لافتا إلى أن هذا الحدث من أهم الأشياء التى تمت فى الرياضة المصرية خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف جمال الزهيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن منتخب مصر لكرة اليد قدم عروضا متميزة فى البطولة الإفريقية، وفى المباراة النهائية فاز على تونس فى تونس، مؤكدًا أن مصر تحقق فوزها الأول على تونس بملعبهم.





وأوضح جمال الزهيري، أن المنافسة بين مصر وتونس فى كرة اليد قوية جدًا، وكشف أن منتخبات مصر لكرة اليد فى جميع الأعمار فى حالة قوية.





وأشار جمال الزهيري، إلى أن المنتخب الوطنى استحق عن جدارة التتويج ببطولة إفريقيا على حساب تونس، لافتا إلى أن منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج جيدة خلال مشاركته فى أوليمبياد طوكيو 2020، وقادرون على تحقيق ميدالية بالبطولة.