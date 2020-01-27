AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اليوم عرض فيلم "الممر" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:40 م
فيلم الممر
فيلم الممر
Advertisements
شيرى نبيل
يعرض اليوم الاثنين، فيلم "الممر" للنجم أحمد عز، ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية والذى يقام فى مركز الإبداع بدار الاوبرا المصرية.

، ويعقبه ندوة نقاشية مع صناع العمل، وقررت إدارة المهرجان إهداء هذه الدورة إلى روح الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ضيف شرف  هذه الدورة. 
 
وتتكون لجنة تحكيم الدورة ٤٦ من جمعية الفيلم، الناقد كمال رمزى رئيس اللجنة، وعضوية كلا من، المخرج هانى لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير واستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائى أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائى محمد الروبى وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي، والناقدة السينمائية علا الشافعي.
 
 
فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة 46 من مهرجان جمعية الفيلم

مهرجان جمعية الفيلم يقدم لجنة التحكيم في الافتتاح.. تفاصيل

رئيس جمعية الفيلم يوضح كيفية اختيار الأفلام المشاركة في المهرجان

نساء من ذهب.. سر عدم حضور سميحة أيوب في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

ترشيحاتنا

بيشتم قطر ..هكذا فضح الهارب محمد ناصر نفسه ..فيديو

ورطة جديدة بعائلة أردوغان.. تفاصيل بالفيديو

بعد أن كشفت زينة أسرار الزواج.. أحمد عز يثير الجدل على جوجل

7 شروط للإعفاء المؤقت من الجيش .. تعرف عليها

العراق تجلي رعاياها من الصين بسبب كورونا

الدقهلية تحذر المواطنين من التعامل مع الإبل والخفافيش..اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. دينا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

تعرف على قيمة بيع سيارات الممثل الراحل بول ووكر

طريقة تحضير مقززة.. شوربة الخفافيش السبب في مرض كورونا