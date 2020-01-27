مذكرات «بن لادن» تفضح قناة الجزيرة.. تفاصيل

قال محمد فهمي، مدير قناة الجزيرة الإنجليزية سابقًا في مصر، إن العمل ثلاث أشهر فقط كانت كافية لاكتشاف خبايا سياسات قناة الجزيرة في طريقة عرضها للاخبار وتزييفها، وان ما تم نشره بخصوص "بن لادن" فإنه ذكر في مذكراته بأنه كان يفضل الظهور على قناة الجزيرة وكان يلجأ لها في كل خطاباته باعتبارها قناة الثورة.





وتابع محمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية سياسة غريبة ولكن هناك انقسام في الكونجرس الأمريكي مشيرا إلى أن خطاب قدمه 19 عضوا بالكونجرس للنائب العام الأمريكى، كتبوا فيه أن قناة الجزيرة لابد أن تسجل ضمن قانون فارا الذى يمنع الدول من التجسس ويتم الإعلان عن التكلفة التى تصرفها ومن أين يأتى الأموال.





وتابع مدير قناة الجزيرة الإنجليزية سابقا، أن الخطاب عندما تم تقديمه إلى النائب العام الأمريكى استندوا إلى شهادة من العاملين بالقناة أن الجزيرة تدار عبر المخابرات القطرية وليس عبر إدارة فنية محترمة.





ولفت محمد فهمى، إلى أن نواب الكونجرس أكدوا خلال خطابهم أن قناة الجزيرة تدعم الإرهابيين والإخوان والقاعدة وداعش استضافت ضيوف منهم وتعمل ضد مصر ودول أخرى.



