AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مذكرات «بن لادن» تفضح قناة الجزيرة.. تفاصيل

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:16 م
مذكرات بن لادن
مذكرات "بن لادن"
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال محمد فهمي، مدير قناة الجزيرة الإنجليزية سابقًا في مصر، إن العمل ثلاث أشهر فقط كانت كافية لاكتشاف خبايا سياسات قناة الجزيرة في طريقة عرضها للاخبار وتزييفها، وان ما تم نشره بخصوص "بن لادن" فإنه ذكر في مذكراته بأنه كان يفضل الظهور على قناة الجزيرة وكان يلجأ لها في كل خطاباته باعتبارها قناة الثورة.


وتابع محمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية سياسة غريبة ولكن هناك انقسام في الكونجرس الأمريكي مشيرا إلى أن خطاب قدمه 19 عضوا بالكونجرس للنائب العام الأمريكى، كتبوا فيه أن قناة الجزيرة لابد أن تسجل ضمن قانون فارا الذى يمنع الدول من التجسس ويتم الإعلان عن التكلفة التى تصرفها ومن أين يأتى الأموال.


وتابع مدير قناة الجزيرة الإنجليزية سابقا، أن الخطاب عندما تم تقديمه إلى النائب العام الأمريكى استندوا إلى شهادة من العاملين بالقناة أن الجزيرة تدار عبر المخابرات القطرية وليس عبر إدارة فنية محترمة.


ولفت محمد فهمى، إلى أن نواب الكونجرس أكدوا خلال خطابهم أن قناة الجزيرة تدعم الإرهابيين والإخوان والقاعدة وداعش استضافت ضيوف منهم وتعمل ضد مصر ودول أخرى.


وقناة الجزيرة هي واحدة من أولى القنوات الداعمة للإرهاب، وقامت فضائية "اكسترا نيوز" من قبل بتسليط الضوء على فضائح قناة الجزيرة القطرية، ودورها فى دعم الجماعات المتطرفة فى الدول العربية، وحجم التعاون بين القناة وقيادات التنظيمات الإرهابية، حيث ذكرت القناة، فى تقريرها، أن قناة الجزيرة تلعب دورا كبيرا فى دعم التنظيمات الإرهابية، ففى الوقت الذى تدعى فيه القناة القطرية دعمها للأنظمة الديمقراطية، ذهبت إلى دعم الإرهاب والمتطرفين بداية من تنظيم القاعدة وحتى تنظيم داعش الإرهابى مرورا بجماعة الإخوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقرير جديد يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية ومذيعيها ضد الدولة المصرية

تصدع خطير في التحالف القطري التركي.. بوادر استسلام من الدوحة للعودة إلى الصف الخليجي.. عزلة السلطان الموهوم أردوغان تتفاقم.. ومصير الإخوان على المحك

تميم وازدواج المعايير .. أمير قطر يناقض نفسه في كوالالمبور

فريدة الشوباشي تشن هجوما على تميم: متناقض ولا يملك من العروبة إلا اسمه

المسماري: قطر الراعي الرسمي للإرهاب في ليبيا.. فيديو

لأول مرة .. "الكبسولة" يفضح الجماعة الإرهابية ويعرض تسريبات لأحد قياداتها.. فيديو

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار على السواحل .. والصغرى بالقاهرة 9

سجن مصري في الكويت استولى على 51 مليون درهم إماراتي .. تفاصيل

عروس في منتهى الغرابة تطلب من المصور طلبا عجيبا

كيا فى أزمة والسبب ارتفاع الطلب على تيلورايد.. صور

7 شروط للإعفاء المؤقت من الجيش .. تعرف عليها

ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته.. 15 هدية ربانية للمستمعين لا يعرفها الكثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات مذهلة.. تويوتا تكشف عن ميراي 2021 الجديدة كليًا

بملابس ملفتة .. دينا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

تعرف على قيمة بيع سيارات الممثل الراحل بول ووكر