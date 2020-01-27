رئيس الوزراء اللبناني يكشف موقفه من موازنة 2020 الخاصة بالحكومة السابقة

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الاثنين، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر الماضي.





جاءت تلك التصريحات خلال بداية جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة 2020، مضيفا أن "لو كان موقفنا عدم تبني الموازنة لما كنّا حضرنا".





وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت اليوم الاثنين، ببدء جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة 2020 بعد اكتمال النصاب.





يأتي ذلك وسط حدوث تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان ببيروت، بهدف منع النواب من الوصول إلى البرلمان، لمناقشة موازنة العام 2020.





وذكرت "روسيا اليوم" أن الجيش والقوى الأمنية استقدمت تعزيزات إلى جميع مداخل وسط بيروت، لإبعاد المحتجين، فيما ناشد المتظاهرون الجيش لفتح الطريق أمامهم للوصول لمجلس النواب.





فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل 4 أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم في الاحتجاجات التي وقعت في محيط البرلمان.





وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، وقع الأسبوع الماضي، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدين عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها.