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أخبار البلد

مصادر لـ صدى البلد: تعيين نواب لرئيس هيئة الاستثمار

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:45 م
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب
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محمود مطاوع
قالت مصادر حكومية أنه من المتوقعة أن يتم تعيين نواب لرئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب لمعاونته في الهيئة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك عدد من المرشحين لتولي منصب نائب رئيس الهيئة ومنهم، لمياء مختار، ومالك فواز.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت فى قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة 4 من قانون إصدار هذا القانون، والمواد: 20 ، و49، و50، و129 مكرر، و 160 مكرر، و164 مكرر، و181 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.

كما نص قرار رئيس الوزراء على تفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة "التاسعة" من قانون إصدار هذا القانون والمواد: 13، و28، و29 ، و30، و46، و69، و73، و77، و85، و93، و94 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.

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