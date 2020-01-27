شاهد.. عرض فيلم تسجيلي أثناء فعاليات مؤتمر الأزهر الشريف

تحت عنوان "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامي".





وعرض فى الفيلم التسجيلي رحلة طويلة من التجديف بدأت من إنشاء شيخ الأزهر الأزهر الإسلامي منذ ألف عام، فى القرن ال18 كان ينقل علماء الأزهر لأوروبا لنقل الترسيخ الاسلامى والمعارف والعلوم الخاصة بها أمثال من محمد عبده ومصطفى عبد الرازق.





و أوضح أن شيخ الأزهر خطى خطوات حديثة فى التطوير والتحديث فأنشأ جامعة الأزهر ومجلس البحوث للتصدي للتعصب ومواجهة الفكر والتطرف والإرهاب.

وأرسل شيخ الأزهر قوافل السلام لإرساء قيم الإسلام وقيم الحوار والفكر السلمي، بالإضافة إلى استقبال العديد من الوافدين ليكونوا سفراء للأزهر فى بلادهم وأنشأ بيت العائلة المصرية للحفاظ على وحدة الوطن وانشاء معهد العلوم الإسلامية والاهتمام بالمرأة ودخولها للعمل فى هذا المجال. و كانت جولات الإمام الطيب شرقا وغربا نقطة لتعزيز التعارف والأخوة الإسلامية والتعاون والسلام فى جميع أنحاء العالم.







عرض فيلما تسجيليا أثناء فعاليات مؤتمر الأزهر الشريف