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رياضة

سلة المنتخب المغربي بنات تهزم المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للألمبياد الخاص

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى


تغلب المنتخب المغربي لكرة السلة بنات  بنتيجة16-9  في المواجهة الثالثة  لليوم الثاني من منافسات كرة السلة في البطولة الافريقية للأولمبياد الخاص.

وينافس في كرة السلة خمس منتخبات وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس بوروندي.

وتقام المواجهة على 4اشواط بواقع 8دقائق لكل شوط ويلعب كل فريق بخمس لاعبين .

مثل منتخب مصر كلا منى حاتم وبسمة محمد وياسمين محمد وندي مجاهد وهايدي ناصر وندى عزت  .

اما المنتخب المغربي : فاطمة عبد الرحمن وفاطمة بيتشو وايمان بوشان ونادية الخطاب ومنال الدريسى سكينة أبو فارس  

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي :
الشوط الأول : 7-2 للمغرب 
الشوط الثاني :  9-6 للمغرب 
الشوط الثالث : 3-11 للمغرب 
الشوط الرابع : 16-9 للمغرب 

وانطلقت أول أمس السبت منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية .

وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة .

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.
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