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محافظات

لقاء حوارى لشباب دمياط عن أهمية الأمن القومى المصرى الافريقى

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط،عن تنفيذ ادارة البرلمان والتعليم لقاء حوارى حول أهمية الامن القومى المصرى والافريقى بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة.

ومن جانبه صرح محمود ابو زهرة وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة في دمياط، ان هناك  74 شاب وفتاة، شاركوا في حضور اللقاء الحوارى ،لاستفادة منه حول أهمية الامن القومى المصري والافريقي.


مشيرا الى ان اللقاء اثمر على الكثير من المعلومات لدى الشباب من الحضور وزاد من معلوماتهم حول اهمية الامن القومى المصري الافريقي.

حضر اللقاء الحوارى كلامن  العميد اركان حرب القوات المسلحة ايهاب طلعت خليل، و عاطف سليم مسئول برلمان الشباب بوزارة الشباب والرياضة.


لقاء حوارى لشباب دمياط عن أهمية الأمن القومى المصرى الافريقى
لقاء حوارى لشباب دمياط عن أهمية الأمن القومى المصرى الافريقى
لقاء حوارى لشباب دمياط عن أهمية الأمن القومى المصرى الافريقى
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