AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب مصر لسيدات الكرة يسحق جنوب إفريقيا بخماسية في بطولة الأولمبياد الخاص بالقاهرة

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:09 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
فاز منتخب مصر للكرة الخماسية  للسيدات بخماسية نظيفة امام منتخب جنوب افريقيا  خلال المواجهة الثانية لسيدات مصر لدورة الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام بالقاهرة  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس.

وتقام منافسات كرة القدم على  ملاعب الدفاع الجوي.

ونجح منتخب السيدات في تحقيق نتيجة كبيرة بالفوز بخماسية نظيفة وسيطرت لاعبات مصر على احداث اللقاء منذ البداية وحتي  نهاية اللقاء.

بهذا الفوز يتصدر منتخب الفراعنة  المجموعة بعد فوزه في المباراة الاولي امام رواندا بنتيجة ١/٥ وينتظر المنتخب المصري الفائز من رواندا وجنوب أفريقيا للعب علي لقب البطولة.

يمثل مصر بالبطولة المنتخب المكون من ١٠ لاعبات وهن:  ياسمين عبد الراضي بسينت عبد العزيز وياسمين محمد وايه احمد وعليا شكرى وميرنا محسن وشروق سيد ومريم طارق ومريم محمد الاء فوزي.

والجهاز الفني كابتن فايزة حيدر مديرا فنيا،  ونهي أحمد مدربا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | احتفال لاعبي منتخب مصر مع الجماهير بعد التأهل إلى طوكيو 2020

عودة الفراعنة للأولمبياد.. منتخب مصر يسجل المشاركة الـ 12 في طوكيو 2020

منتخب مصر الأوليمبي يواجه كوت ديفوار مساء اليوم في نهائي أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو

محمد الجزار يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى بصورة مع الكاس

مؤتمر صحفي عن فوز مصر بتنظيم أول بطولة العاب افريقية للأولمبياد الخاص

منتخب السيدات للكرة الخماسية يفوز على رواندا في الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص

ترشيحاتنا

كارثة صحية.. 5 أعراض غير متوقعة للفشل الكلوي.. ارتفاع ضغط الدم أبرزها

مدينة مصرية تسجل صفرا.. تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وظائف برواتب مغرية .. قرار جديد لمواطني سلطنة عمان ووافديها.. تفاصيل

باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids

لو أنت مجند سابق.. استخرج المستندات الخاصة بتأدية الخدمة العسكرية من الإنترنت

هل لمس العورة أثناء الوضوء يبطله ؟ الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شباب الجاليات المصرية بالخارج فى ضيافة أكاديمية الشرطة ..شاهد

هنتغدى إيه النهاردة.. دجاج مشوي بالطماطم مع أرز بالكاري و الخضار

بملابس رياضية.. منة فضالي فى إطلالة جديدة