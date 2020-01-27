منتخب مصر لسيدات الكرة يسحق جنوب إفريقيا بخماسية في بطولة الأولمبياد الخاص بالقاهرة

فاز منتخب مصر للكرة الخماسية للسيدات بخماسية نظيفة امام منتخب جنوب افريقيا خلال المواجهة الثانية لسيدات مصر لدورة الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس.





وتقام منافسات كرة القدم على ملاعب الدفاع الجوي.





ونجح منتخب السيدات في تحقيق نتيجة كبيرة بالفوز بخماسية نظيفة وسيطرت لاعبات مصر على احداث اللقاء منذ البداية وحتي نهاية اللقاء.





بهذا الفوز يتصدر منتخب الفراعنة المجموعة بعد فوزه في المباراة الاولي امام رواندا بنتيجة ١/٥ وينتظر المنتخب المصري الفائز من رواندا وجنوب أفريقيا للعب علي لقب البطولة.





يمثل مصر بالبطولة المنتخب المكون من ١٠ لاعبات وهن: ياسمين عبد الراضي بسينت عبد العزيز وياسمين محمد وايه احمد وعليا شكرى وميرنا محسن وشروق سيد ومريم طارق ومريم محمد الاء فوزي.





والجهاز الفني كابتن فايزة حيدر مديرا فنيا، ونهي أحمد مدربا.