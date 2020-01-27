انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين.. والنيابة تحيله للمحاكمة

أحالت نيابة قصر النيل؛ موظفا بشركة أمن؛ للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة؛ للشروع في سرقة موظف بشركة إعلانات.





بدأت وقائع القضية؛ بتمكن قوة من قسم شرطة قصر النيل؛ بالقبض على م.ر؛ موظف بشركة أمن وحراسات؛ وبحوزته طبنجة صوت عيار ٩ ملي؛ أثناء قيامه باستيقاف موظف بشركة إعلانات في أحد شوارع المنطقة والاستيلاء على متعلقاته؛ بزعم أنه ضابط شرطة.









تم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة التي بدأت التحقيق معه.



