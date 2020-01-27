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حوادث

انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين.. والنيابة تحيله للمحاكمة

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:19 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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عمرو خليفة
أحالت نيابة قصر النيل؛ موظفا بشركة أمن؛ للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة؛ للشروع في سرقة موظف بشركة إعلانات.

بدأت وقائع القضية؛ بتمكن قوة من قسم شرطة قصر النيل؛ بالقبض على م.ر؛ موظف بشركة أمن وحراسات؛ وبحوزته طبنجة صوت عيار ٩ ملي؛ أثناء قيامه باستيقاف موظف بشركة إعلانات في أحد شوارع المنطقة والاستيلاء على متعلقاته؛ بزعم أنه ضابط شرطة.


تم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة التي بدأت التحقيق معه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ وانتحاله صفة ضابط شرطة للاستيلاء على متعلقات المواطنين؛ لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات؛ وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
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