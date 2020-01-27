وزير الطيران يبحث مع أمين الاتحاد العربي للنقل الجوي سبل التعاون والتدريب

التقى الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني بالسيد عبدالوهاب تفاحة أمين عام الإتحاد العربي للنقل الجوي AACO بمكتبه بوزارة الطيران، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارة الطيران المدني المصري وإتحاد الأكو في مجال النقل الجوي حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني .





وفى بداية اللقاء رحب الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني بأمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي، حيث تمت مناقشة ملف أمن المطارات والتحسين والتطوير المستمر لنظم الأمن والسلامة الجوية بالإضافة الى التعاون في مجالات الصيانة والهندسة والتدريب من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع للاتحاد وكذا أكاديمية تدريب مصر الطيران.





وصرح منار بأن وزارة الطيران المدني تضع تطبيق كافة معايير الجودة والسلامة على رأس أولوياتها كما تحرص على التنسيق المشترك مع كافة المنظمات الدولية المعنية بمجال الطيران المدني، وأكد الوزير على أن مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية من اوائل شركات الطيران الأعضاء بالأتحاد وكذلك عدد من شركات الطيران المصرية الخاصة وتتمتع بعلاقات وطيدة مع شركات الطيران الأعضاء بالأتحاد، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في ظل استراتيجية الدولة نحو الاستمرار في تعميق وتعزيز العلاقات والشراكات المستمرة مع الدول العربية على كافة المستويات وفى جميع المجالات.





ومن جانبة أعرب عبدالوهاب عن سعادته بهذه الزيارة المثمرة مؤكدًا حرص الاتحاد على تبادل الرؤى والخبرات وطرح القضايا التى تخص مجالات النقل الجوى المختلفة ومواجهه تحديات صناعة النقل الجوى وكذلك وضع خطط واستراتيجيات محددة للارتقاء بهذه الصناعة.





جدير بالذكر بأن الاتحاد العربي للنقل الجوي هو منظمة عربية لاتهدف للربح تأسست في عام 1965 بناء علي توصية اللجنة الدائمة للمواصلات التابعة لمجلس جامعة الدول العربية وتضمم حاليا 33 شركة طيران وطنية و خاصة ويهدف الي تعزيز التعاون بين الاعضاء وتدعيم معايير الجودة والسلامة بين شركات الطيران العربية وتحقيق التعاون المشترك في مجالات صناعة الطيران المدني .

