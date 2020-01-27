AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

ماذا ينتظر الأهلي في أم درمان ؟ موقع سوداني يجيب

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:12 م
الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني
Advertisements
أحمد سالم
منذ 11 عاما كانت مصر على موعد حاسم أمام منتخب الجزائر في ستاد أم درمان بالسودان لتحديد المتأهل الى كأس العالم 2010 والذي أقيم في جنوب أفريقيا.

خسرت مصر اللقاء في أجواء عصيبة من الإرتباك والمشاحنات الجماهيرية ومنذ ذلك الوقت ارتبطت الصورة الذهنية للمصريين عن أم درمان بـ جحيم مباراة الجزائر التي خسر فيها المنتخب الوطني بنتيجة هدف ون مقابل، لكن مجريات المباراة لم تكن على أرض الملعب فقط.

الهلال يصفها بـ الحرب 

تناولت المواقع الإخبارية السودانية طلب الأهلي من الكاف الضمانات اللازمة لحماية لاعبيه في ملعب أم درمان عقب إطلاق نار على الاستاد منذ أسبوعين، بأنها حربا يشنها الأهلي على غريمه السوداني.

وقال موقع السودان اليوم، إن الاهلي يريد نقل اهتمام الهلال بعيدا عن ملعب المباراة وذلك لإضعاف تركيز لاعبيه إلا أن ادارة الهلال كانت قد حددت موقع المواجهة وفقا للوقت المحدد.

اتهامات بتواصل سري بين الأهلي والـ كاف 

تحت عنوان "مفاجأة..الأهلي المصري يتواصل مع (الكاف) سريًا لنقل مباراة الهلال خارج السودان" كتب موقع السودان اليوم إن النادي الأهلي يجري اتصالات سرية مع الكاف لنقل مباراة السودان مع الهلال خارج العاصمة الخرطوم.

وكتب الموقع نقلا عن عضو مجلس إدارة في الأهلي لم يفصح عن اسمه أن الإدارة جمعت صور الأخبار التي تتحدث عن واقعة إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية على ملعب الهلال وتم إرسالها الى الكاف، وقال الموقع إن الأهلي يريد أن ينتزع قرارا من الكاف بنقل المباراة دون أن يظهر في الصورة.

موقف معقد للمجموعة 

لازالت مجموعة النادي الأهلي التي تضم النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز، هي المجموعة الوحيدة التي لم يحسم طرفيها حتى الآن بعد تعقد حسابات المجموعة بسبب نتائج الفرق المتبارية.

الأهلي وصل الى النقطة 10 وتربع على صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن النجم صاحب الـ 9 نقاط، غير أن مباراته القادمة على أرضه ضد بلاتينيوم ستارز سهلة للغاية بحيث يصبح النجم أقرب الفرق للتأهل على الرغم من احتلاله المركز الثالث.

يتساوى النجم الساحلي مع الهلال السوداني برصيد 9 نقاط، لكن الهلال ينتظره مباراة حاسمة ضد الأهلي في أم درمان، يسعى من خلالها للفوز لاقتناص بطاقة التأهل، بينما يمنح التعادل أفضلية للأهلي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخر كلام.. الكاف يكشف حقيقة إعادة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

كاف يسلط الضوء على موقعة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

مجموعة الأهلي في دوري الأبطال.. النجم الساحلي يتقدم على بلاتينيوم 1 - 0 في الشوط الأول

بثلاثية نظيفة.. النجم التونسي يسحق بلاتينيوم ويتصدر مجموعة الأهلي

ترتيب المجموعة الثانية .. النجم يتصدر والأهلي وصيفا وبلاتينيوم يتذيل

مجموعة الأهلي.. حمادة صدقي يقود الهلال السوداني للفوز على النجم الساحلي في رادس

ترشيحاتنا

وظائف برواتب مغرية .. قرار جديد لمواطني سلطنة عمان ووافديها.. تفاصيل

المؤبد لـ 3 متهمين لاغتصابهم ممثلة مغمورة بالجيزة

شاهد.. لحظة تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأسطوري كوبي براينت

عروس في منتهى الغرابة تطلب من المصور طلبا عجيبا

سبب سقوط الانترنت في بعض المناطق.. فيديو

بيشتم قطر ..هكذا فضح الهارب محمد ناصر نفسه ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شباب الجاليات المصرية بالخارج فى ضيافة أكاديمية الشرطة ..شاهد

هنتغدى إيه النهاردة.. دجاج مشوي بالطماطم مع أرز بالكاري و الخضار

بملابس رياضية.. منة فضالي فى إطلالة جديدة