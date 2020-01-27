ماذا ينتظر الأهلي في أم درمان ؟ موقع سوداني يجيب

منذ 11 عاما كانت مصر على موعد حاسم أمام منتخب الجزائر في ستاد أم درمان بالسودان لتحديد المتأهل الى كأس العالم 2010 والذي أقيم في جنوب أفريقيا.





خسرت مصر اللقاء في أجواء عصيبة من الإرتباك والمشاحنات الجماهيرية ومنذ ذلك الوقت ارتبطت الصورة الذهنية للمصريين عن أم درمان بـ جحيم مباراة الجزائر التي خسر فيها المنتخب الوطني بنتيجة هدف ون مقابل، لكن مجريات المباراة لم تكن على أرض الملعب فقط.





الهلال يصفها بـ الحرب





تناولت المواقع الإخبارية السودانية طلب الأهلي من الكاف الضمانات اللازمة لحماية لاعبيه في ملعب أم درمان عقب إطلاق نار على الاستاد منذ أسبوعين، بأنها حربا يشنها الأهلي على غريمه السوداني.





وقال موقع السودان اليوم، إن الاهلي يريد نقل اهتمام الهلال بعيدا عن ملعب المباراة وذلك لإضعاف تركيز لاعبيه إلا أن ادارة الهلال كانت قد حددت موقع المواجهة وفقا للوقت المحدد.





اتهامات بتواصل سري بين الأهلي والـ كاف





تحت عنوان "مفاجأة..الأهلي المصري يتواصل مع (الكاف) سريًا لنقل مباراة الهلال خارج السودان" كتب موقع السودان اليوم إن النادي الأهلي يجري اتصالات سرية مع الكاف لنقل مباراة السودان مع الهلال خارج العاصمة الخرطوم.





وكتب الموقع نقلا عن عضو مجلس إدارة في الأهلي لم يفصح عن اسمه أن الإدارة جمعت صور الأخبار التي تتحدث عن واقعة إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية على ملعب الهلال وتم إرسالها الى الكاف، وقال الموقع إن الأهلي يريد أن ينتزع قرارا من الكاف بنقل المباراة دون أن يظهر في الصورة.





موقف معقد للمجموعة





لازالت مجموعة النادي الأهلي التي تضم النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز، هي المجموعة الوحيدة التي لم يحسم طرفيها حتى الآن بعد تعقد حسابات المجموعة بسبب نتائج الفرق المتبارية.





الأهلي وصل الى النقطة 10 وتربع على صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن النجم صاحب الـ 9 نقاط، غير أن مباراته القادمة على أرضه ضد بلاتينيوم ستارز سهلة للغاية بحيث يصبح النجم أقرب الفرق للتأهل على الرغم من احتلاله المركز الثالث.





يتساوى النجم الساحلي مع الهلال السوداني برصيد 9 نقاط، لكن الهلال ينتظره مباراة حاسمة ضد الأهلي في أم درمان، يسعى من خلالها للفوز لاقتناص بطاقة التأهل، بينما يمنح التعادل أفضلية للأهلي.