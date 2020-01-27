رئيس الوزراء يكرم زقزوق وواصل في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الديني

كرَّم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عضوي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ الدكتور محمود حمدي زقزوق المفكر الإسلامي ووزير الأوقاف الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق؛ وذلك تقديرًا لجهودهما في تجديد الفكر الديني، وتعزيز السِّلم، ونشر سماحة الإسلام.





جاء هذا التكريم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تجديد الفكر الديني، الذي يعقده الأزهر الشريف تحت رعاية الرئيس السيسي خلال يومي 27 و28 يناير الجاري، والتي شهدت تكريم عدد من علماء الأمَّة الإسلاميَّة البارزين؛ تقديرًا لما قاموا به من جهود في التجديد، ونشر الفكر الوسطي المستنير.



