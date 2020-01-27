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أخبار البلد

رئيس الوزراء يكرم زقزوق وواصل في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الديني

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:14 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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أ ش أ
كرَّم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عضوي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ الدكتور محمود حمدي زقزوق المفكر الإسلامي ووزير الأوقاف الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق؛ وذلك تقديرًا لجهودهما في تجديد الفكر الديني، وتعزيز السِّلم، ونشر سماحة الإسلام.

جاء هذا التكريم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تجديد الفكر الديني، الذي يعقده الأزهر الشريف تحت رعاية الرئيس السيسي خلال يومي 27 و28 يناير الجاري، والتي شهدت تكريم عدد من علماء الأمَّة الإسلاميَّة البارزين؛ تقديرًا لما قاموا به من جهود في التجديد، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

ويعقد الأزهر الشريف مؤتمر تجديد الفكر الديني، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎وتركز محاور المؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الديني.
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