مجاهد أمام البرلمان: نلتزم بالدستور فى تطوير التعليم الفنى.. وعامر: الفشلة يلتحقون به

استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى سياسات الحكومة لتحديث وتطوير التعليم الفنى بمختلف أنواعه مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لاستيعاب خريجى التعليم الفنى.





وقال مجاهد خلال إجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة إن برامج وسياسات للتعليم الفنى الجيد تلتزم فيها الحكومة بالدستور فى تشجيع التعليم الفنى بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها وهناك مليون و900 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفنى بمختلف أنواعه.





وأضاف أن هناك 140 ألف معلم بالتعليم الفنى يحتاجون إلى التدريب وهناك اهتمام بالشراكة مع أصحاب الأعمال وأكد أن الهدف من تطوير التعليم الفنى دخول مصر لعالم الثورة الصناعية وكشف نائب الوزير التعليم أن الابتدائي والإعدادي هو السبب فى دخول تلاميذ للالتحاق بالتعليم الفنى ولايجيدون القراءة والكتابة ، متابعا: قمنا بعمل إحصائية لمن يجيدون القراءة والكتابة فى التعليم الابتدائي والإعدادي وكانت النتيجة صادمة والسبب فى عدم إجادة التلاميذ للقراءة والكتابة معدلات الفقر والأمية والبطالة والكثافة السكانية داخل الأسر المصرية.





وقال " مجاهد " : بدأنا فى عمل ورش عمل مع رجال الصناعة والفنادق والسياحة والغزل والنسيج لمعرفة احتياجاتهم ولدينا 75 من البرامج الدراسية فى التعليم الفنى وسيتم تقليصها إلى 33 برنامجا للتعليم الفنى.





وأوضح أن هناك مشكلات فى التعليم التجارى لان خريجى هذا النوع فيه بطالة كبيرة لأنها غير مرتبطة باحتياجات سوق والعم وهناك مشكلات وتحديات تواجه تطوير التعليم الفنى فى مقدمتها المواد الخام فى مختلف أنواع التعليم الفنى فالطالب مثلا فى التعليم الصناعى يخصص له فى بند المواد 32 جنيها وفى التجارى 12 جنيها مثلا ، والوزارة طالبت بميزانية 280 مليون جنيه لاستخدام المواد الخام فى مدارس التعليم الفنى.





وعقب المهندس محمد فرج عامر قائلا: الفشلة هم من يدخلون التعليم الفنى وتطويره يحتاج إلى إيجاد آلية للالتحاق بالتعليم الفنى مثلما يحدث فى التحاق المتفوقين بالكليات العسكرية وكلية الشرطة وأكد أن نمودج التعليم الفنى فى إيطاليا خاصة فى مناطق شمال إيطاليا يعد واحدا من أفضل دول العالم فى التعليم الفنى ويجب الاهتمام والاستفادة من التجربة الإيطالية خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال وجود مدارس حقيقة للتعليم الفنى مدارس إنتاجية مثل المدارس الإيطالية.