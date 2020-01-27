حسين إسماعيل: كتاب" أنا والصين" يكشف عن طقوس بلاد التنين









قال حسين إسماعيل نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم، ان كتاب أنا والصين يجمع ثلاثين عملا من بين ٢٨٠ عملا تقدم بها المتسابقون في مسابقة أنا والصين لافتا أن الموضوع لم لم يكن منافسة بقدر ما هي اهتمام بثقافة الصين واهتماماتها، كما يكشف عن السمات المشتركة بين مصر والصين.





وأضاف حسين في مناقشة كتاب " أنا والصين في مديح التناغم"، بقاعة ضيف الشرف بمعرض الكتاب، أن الكتاب يغوص في ثقافة الطعام لدي الصنيين، والأزهر الذي احتضن طلاب العلم، ويتطرق الكتاب إلي الحديث عن حياة الصينيون الجدد.





وأشار نائب رئيس تحرير المجلة أن الكتاب يناقش عقائد الصنيون وطقوسهم خلال أداء شعائرهم الدينية، لافتا أن هناك انطباعات جزئية لا تقدم صورة حقيقة عن بلد الصين وثقافتها المتعددة كما أوصي الكتاب.



