اقتصادي يطالب بـ وثائق تأمينية على اللاعبين ذوي الهمم المشاركين في الدورة الأفريقية

انطلقت امس دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي وفى أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، بمشاركة 42 دولة أفريقية.
ومن جانبه اكد محمد المغربى ، الخبير الاقتصادي والتأمينى أن فوز مصر بتنظيم هذه الألعاب يعد حدثًا فريدًا حيث أنها أول ألعاب افريقية تقام للأولمبياد الخاص وتتضمن كرة القدم ،السلة ،العاب القوى السباحة وغيرها من مختلف الألعاب .
وطالب المغربي ، بتقديم كافة أشكال الدعم لحركة الأولمبياد الخاص، وخاصة من جانب شركات التأمين والتوجه نحو دعم التأمين وتقديم وثائق تأمينية على اللاعبين الأبطال الذين أصبحوا يمثلون ثروة قومية للبلاد.
تابع "الأولمبياد الخاص يمارس لاعبوه 26 رياضة أولمبية، وذلك على غرار كارت "معاك للتأمين الطبى " الذى يقدم خدمات صحية لهم بدون مقابل كما أن تقديم وثائق التأمين للاعبين ذو الهمم ، سيساعد علي توفير تغطية تأمينية لهم وتحفيزهم علي التركيز في تدريباتهم وذلك من خلال تعاون مختلف شركات التأمين لاتساع نطاق التأمين بجوانبه المتعددة .