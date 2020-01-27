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أخبار البلد

الأربعاء.. «عاشور» يضع حجر أساس أكاديمية المحاماة بحضور «عبد العال» و«العصار»

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:35 م
يضع سامح عاشور نقيب المحامين، حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر ونصف صباحا. 

وتقام الاحتفالية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ وشباب المحامين. 

يشار إلى أن المشروع تم إسناده للشركة الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي، وسيكون اجتياز الدراسة لمدة عامين بالأكاديمية شرطا للقيد بجداولها ابتداء من عام 2021.

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