تفاصيل تكريم يحيى الفخراني فى مهرجان أبو ظبي السينمائي

قدّمت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبو ظبي، جائزة مهرجان أبو ظبي لعام 2020 إلى الفنان القدير يحيى الفخراني، تقديرًا لمنجزه وتكريمًا لمسيرته الفنية الاستثنائية وجهوده في إثراء المعرفة وحوار الثقافات عبر أعمال درامية مميزة قدمها من خلال المسرح والسينما والتلفزيون، وذلك في حفل خاص أقيم في دار الأوبرا المصرية، بحضور لفيف من أسرة وأصدقاء الفنان، وحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية.







وأشارت هدى إبراهيم الخميس إلى أن جائزة مهرجان أبوظبي تعكس ثقافة الاحتفاء الإماراتية وتقدير الإبداع والمبدعين عربيًا وعالميًا بتوجيهات القيادة الرشيدة، وقالت: "إنّ تكريمَ كبار الفنانين والرواد واجبٌ علينا، ولكنّ الواجب الأكبر أن نتضامن حكوماتٍ ومؤسساتٍ وأفرادًا، وأن نعمل معًا لترسيخ فكر النّهضة واحتضان أحلام المبدعين وريادة الإبداع".

مضيفةً: "يمثّل الفنان يحيى الفخراني قامةً قديرةً ألهمَتْنا وتُلهِمُنا يوميًا في مواقفها وخياراتها وتجربتها الإبداعيّة والفنية الرائدة، قامةً شاركتنا الإيمان بأنّ الفنّ والثقافة والعلم والتنوير هي الركائز الأساسيّة لنهضة الإنسانية، بل إنها نَبْض وجودنا، والرسالة الأجمل والأنبل، والأمانة التي تقع على عاتق الفنان".

وتابعت: "من أجل هذه اللحظة، لحظة التفكير والتنوير لحظة البحث عن المعرفة بإرادة التغيير لرفعة الإنسانية اختار يحيى الفخراني رحلة الفنّ، مُتحديًا نفسَه، مُدركًا الجهد الشاقّ والعمل المضني الذي ينتظرُه، فكلّ دقيقة تحت الأضواء، دونَها أسابيع وشهور وحتى سنوات من العزلة يقضيها بكلّ إخلاص ووفاء لعمله وبأقصى حدود طاقاته، في مسيرة فريدة تمتزج فيها المثابرة بالرّهبة، والحلم بالأمل، بإرادة لا تلين، وعزم لا يهدأ، على أن يُقدّم لأجلنا، أعمالًا عظيمةً تبقى إرثًا مبدعًا للتاريخ والحضارة".

وقال جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية: "إن جائزة مهرجان أبوظبي تستمد أهميتها من كونها حاملة رسالة لتوطيد التواصل بين الشعوب، فهي ليست مقصورة على فئة محددة، بل تستهدف الفنانين من جميع أنحاء العالم، وهي قد كرّمت مبدعين من مختلف الجنسيات. كما أوضح أن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات قوية في مختلف المجالات حيث قال "العلاقات المصرية الإماراتية وطيدة في كل المجالات، والمجال الثقافي يعد أحدها، فنحن هنا في القاهرة وبالأخص دار الأوبرا المصرية لتكريم الفنان يحيى الفخراني بحضور لفيف من الفنانين والمسؤولين وعلى رأسهم وزيرة الثقافة المصرية. كما أشاد السفير بالكلمات التي ألقاها المشاركون في الحفل حيث أوضح أنها تعكس قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين ومدى الحب المتبادل بين الشعبين الشقيقين".

على جانب آخر، قال يحيى الفخراني في كلمته التي ألقاها أن الجائزة بطعم الحب وعطر المحبة، كما أعرب عن سعادته بإختياره لجائزة المبدع لهذا العام حيث قال "سعدت كثيرًا عندما منحني مهرجان أبوظبي جائزة المبدع لهذا العام، وأكثر ما أسعدني أنها من أبناء الشيخ زايد، ولا يوجد مصري لا يعرف من هو الشيخ زايد ولا يوجد زعيم عربي نال كل الحب والتقدير في قلوب المصريين مثل الشيخ زايد".







كما أشار في كلمته إلى أن الجائزة الحقيقية لأي فنان هي العمل الذي يقوم به على أكمل وجه وبالطريقة التي تجعل الجمهور يتذكره ويعيش لأعوام.

كما تابع كلمته بإعرابه عن المزيد من التقدير لمهرجان أبو ظبي للثقافة والفنون، حيث قال "أسعدني كثيرًا قدوم مسئولي مهرجان أبوظبي إلى مصر لمنحى الجائزة، وأكثر ما أسعدني حقًا هو أن الجائزة تحت رعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، ولأنها تمنح لكل الفنانين على مستوى العالم لتعلو على كل الاختلافات والخلافات السياسية، فهي جائزة تمنح من أجل الإنسانية".





ويأتي تكريم الفنان يحيى الفخراني هذا العام في إطار العلاقات الثقافية الوطيدة بين مهرجان أبوظبي والساحة الفنية والثقافية في جمهورية مصر العربية، واحتفاءً بمنجزها الفني والثقافي العريق في مجال الإبداع الموسيقي والأدبي والفني، وقد حلت مصر كضيفة شرف مهرجان أبوظبي لعام 2007، حيث شاركت في الأمسيات الرئيسية للمهرجان، أوركسترا القاهرة السيمفونية بقيادة المايسترو حسن شرارة، وعازفة الناي (وزيرة الثقافة المصرية حاليًا) إيناس عبد الدايم، وعازف التشيلو حسن معتز.