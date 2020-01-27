لسد عجز الخدمات الصحية.. وحدة رعاية جديدة للأطفال لخدمة أهالي دماص

تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وحدة رعاية الأطفال بمستشفى دماص وذلك تمهيدًا لافتتاحها خلال الأيام القادمة حيث تعد من الخدمات الجديدة التي ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للأطفال بجنوب الدقهلية، وذلك لسد العجز في الخدمات الصحية المقدمة لأهالي دماص والقرى المجاورة.





وتضم 9 أسرة رعاية اطفال ومجهزة بعدد 4 جهاز تنفس صناعي ، 9 جهاز مونيتور ، 2 كراش كار ، 2 جهاز صدمات .





كما تفقد" مكى" المبنى الجديد بالمستشفى والذي سيتم الانتهاء منه خلال الشهور القادمة وذلك لتقديم خدمات طبية جديدة للمستشفى منها القسطرة القلبية والأشعة المقطعية.



