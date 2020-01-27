AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لسد عجز الخدمات الصحية.. وحدة رعاية جديدة للأطفال لخدمة أهالي دماص

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:22 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وحدة رعاية الأطفال بمستشفى دماص وذلك تمهيدًا لافتتاحها خلال الأيام القادمة حيث تعد من الخدمات الجديدة التي ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للأطفال بجنوب الدقهلية، وذلك لسد العجز في الخدمات الصحية المقدمة لأهالي دماص والقرى المجاورة.

وتضم 9 أسرة رعاية اطفال ومجهزة بعدد 4 جهاز تنفس صناعي ، 9 جهاز مونيتور ، 2 كراش كار ، 2 جهاز صدمات .

كما تفقد" مكى" المبنى الجديد بالمستشفى والذي سيتم الانتهاء منه خلال الشهور القادمة وذلك لتقديم خدمات طبية جديدة للمستشفى منها القسطرة القلبية والأشعة المقطعية.

كما تفقد بعض أقسام المستشفى منها الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وذلك للاطمئنان على سير العمل . وأكد على توافر الأدوية والمستلزمات وذلك لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.
لسد عجز الخدمات الصحية.. وحدة رعاية جديدة للأطفال لخدمة أهالي دماص
لسد عجز الخدمات الصحية.. وحدة رعاية جديدة للأطفال لخدمة أهالي دماص
لسد عجز الخدمات الصحية.. وحدة رعاية جديدة للأطفال لخدمة أهالي دماص
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمتابعة المشكلات.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بشبرا الخيمة بتكلفة 553 مليون جنيه

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المستشفيات ويوجه بالعمل على راحة المرضى

الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد

وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى

خلال زيارة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام.. صور

للوقوف على نسبة تنفيذها .. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بشبين القناطر

ترشيحاتنا

الهند توجه صفعة لـ قطر..اعرف السبب

أول تعليق من جامعة القاهرة بعد قرار حظر ارتداء النقاب على هيئة التدريس

الآثار لا تعلم عنه شيئا.. العثور على مخزن به 12 مومياء فى سقارة بـ الجيزة

مجدي عبدالغني يروى تفاصيل ليلة القبض عليه وأيام الشقاوة مع الخطيب وخناقة فتحى مبروك .. فيديو وصور

حبس فنانة شهيرة في قضية «هتك عرض» وتبرئة شقيق حسين الجسمي.. تفاصيل

أسما شريف منير تكشف سر"طلقني" .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 خطوات.. استشاري يكشف طريقة علاج المصاب بـ فيروس كورونا

لأول مرة.. مرسيدس SL موديل 2022 تظهر بالشكل الإنتاجي .. صور

ملابسها جريئة.. 20 إطلالة لـ زينة