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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يشهد ندوة عن سلوكيات الطالب وكيفية التعامل معه

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:17 م
وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الندوة الاجتماعية التثقيفية المقامة بمدرسة الواصفية الابتدائية والتى تناولت سلوكيات الطالب داخل البيئة المدرسية وكيفية التقويم.

وأكد وكيل الوزارة أن الطالب صاحب السلوك السليم يحترم جميع زملائه ومعلميه ويقوم بالتعاون مع الأخرين ومساعدتهم والوقوف بجانبهم في الأزمات، موضحا أن السلوك الخاطئ والسلوك الصحيح لا يقتصر فقط على الطلاب ولكنه يمكن أيضا أن يأتي من جانب المعلمين.

وأضاف باهى أن الطالب فى المدرسة لا بد له من قدوة يراها فى كل معلم أو مدرس ليقتنع بما يتعلمه وليرى بالأفعال أن ما يطلب منه من السلوك المثالى أمر ممكن تطبيقه وأن الاتزان النفسى الحقيقى للطالب لا يحدث إلا بتقويم سلوكه غير السوي بطرق تربوية وعلمية.

وتحدث المحاضر د. محمد صالح عن سلوكيات الطفل غير السوية وكيفية تقويمها والتعامل معها داخل الفصل والمجتمع المدرسي كخطوة من خطوات بناء شخصية المواطن المصرى، وجاءت هذه الندوة بدعم من مجلس أمناء مدرسة الواصفية الابتدائية.
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