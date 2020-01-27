تراجع مؤشرات البورصة تحت ضغط من مبيعات المصريين والأجانب

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.





بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بـ 15.3 مليون جنيه و3 ملايين جنيه على التوالي.





وانخفض مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.06% مسجلا 13,639.69 نقطة.





وتراجع مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.38% مسجلا 531.13 نقطة.





وهبط مؤشر ايجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.64% مسجلا 1,372.83 نقطة.. فيما ارتفع ممؤشر النيل بنسبة 1.56% مسجلا 541.55 نقطة.