وكيل تعليم بورسعيد يشهد برنامج التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الثانوية

شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم البرنامج التدريبى للتنمية المهنية لمعلمى المرحلة الثانوية العامة المقام بمدرسة ٦ اكتوبر الثانوية للبنات.





واشار باهى الى البرنامج يتطرق الى التعريف بالموارد الرقمية واستراتجياتها وتفعيلها داخل المدارس وصولا الى التقييم النهائى لقياس مدى فهم واستيعاب الطلاب.





واضاف وكيل الوزارة ان التدريب يستهدف مخاطبة الاحتياجات المتنوعة للمعلمين من خلال استخدام استراتيجيات تتمركز حول المتعلم بهدف توفير فرص متساوية للوصول لمصادر المعلومات الرقمية.





جاء ذلك خلال كلمته للمستهدفين بحضور علاء الدسوقى مدير عام ادارة التعليم العام و ايهاب عبد المقصود مدير ادارة التعليم الثانوى المركزى و رمضان سأسأ مدير وحدة الصفوف الاولى ومدير ادارة التنسيق المركزية وهالة سمير مدير ادارة المدرسة المستضيفة للتدريب.



