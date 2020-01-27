وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق مبادرة مصر بداية الطريق داخل افريقيا





قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ان الوزارة تستعد لاطلاق مبادرة "مصر بداية الطريق" داخل القارة الافريقية لتكريم جميع الافارقة و العرب الذيت تلقوا تعلمهم فى مصر و تولوا مناصب قيادية فى بلادهم.





وhأضافت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة " خلال اجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب أن لقائتها مع اللجنة من قبل تثرى دور الوزارة فى افريقيا خاصة أن اللقاءات تناولت فى السابق دور القوى الناعمة فى القارة السمراء.





وأشارت مكرم إلى الدور الكبير الذى يلعبه الدكتور كمال ابراهيم الجراح العالمى لتشوهات العمود الفقرى فى اثيوبيا ،لافتة الى انها تعرفت عليه فى مقر عمله حيث يعيش فى شيكاغو عندما كانت تعمل بوزارة الخارجية ، و شارك الدكتور كمال ابراهيم فى اجتماع اللجنة امس الاثنين.





وقال الدكتور كمال ابراهيم إنه قرر العمل فى منطقة شرق افريقيا منذ سنوات وأنه اختار اثيوبيا بالتحديد لأنه لا يوجد بها جراحات عمود فقرى

ومع النمو السريع الذى تشهده حاليا تحتاج الى المساعدة فى مكافحة الأمراض، خاصة انها مستعدة لتقبل الامور الحديثة خاصة فى الطب.





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وأضاف:اخترت اثيوبيا تحديدا لاهميتها لمصر وتواصلت مع وزارة الصحة هناك حتى نصل إلى الغلابة ويكون علاجهم بالمجان على نفقة الوزارة هناك ، مشيرا إلى حرصه كرئيس للجمعية العالمية لجراحات العمود الفقرى على نشر وتعليم الأطباء هناك هذا النوع من الجراحات وهذا ما حدث وأصبحت هناك أطقم طبية وتمريض مؤهلين وعلى مستوى عال من الكفاءة.





ولفت إلى أنه حرص على أن يظهر صورته كمصرى يمثل بلده جاء لعلاج أهل اثيوبيا مصطحبا معه الأطباء الأجانب.





وتابع: "هناك 400 حالة عمود فقرى مازالت على قوائم الانتظار لان العملية الواحدة تستغرق من 5 الى 6 ساعات ويتم اجراء 15 حالة فى 10 ايام"، قائلا: "الشعب الاثيوبى طيب جدا ولديه كرامة ويحب التعامل الناعم الذى يحترم الاخر ويحب مصر جدا".