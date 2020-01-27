نجم السوشيال ميديا هيثم أحمد يخوض أولى تجاربه التلفزيونية

يخوض نجم السوشيال ميديا الشهير هيثم أحمد أولى تجاربه التلفزيونية من خلال المشاركة ببرنامج (ما وراء البرنامج) الذى سيذاع على قناة النهار الفضائية.





ويقدم البرنامج الإعلامي محمد نشأت، حيث يشارك هيثم فى البرنامج مع كل من أحمد بسيم، بسنت النبراوي، وإخراج هانى حمدي.





يذكر أن هيثم أحمد كان قد حل ضيفًا من قبل على قسم المنوعات بـ"صدى البلد"، ويتابع "هيثم" قرابة النصف مليون شخص على حسابه الشخصى بمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك".





واشتهر هيثم منذ سنوات بطرح العديد من المواقف الكوميدية على طريقته، والتى لاقت رواجًا وقبولًا كبيرين لدى جمهور السوشيال ميديا.





وكشف نجم السوشيال ميديا ضمن فعاليات الندوة وقتها لصدى البلد عن نيته التحضير لللمشاركة في برنامج تلفزيوني يوظف من خلاله مواهبه التمثيلية وخفة ظله التى يشتهر بها دائمًا.







