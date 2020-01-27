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توك شو

أخبار التوك شو.. مذكرات «بن لادن» تفضح قناة الجزيرة.. وكشك الموسيقى يشعل معرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:40 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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فرح علاء الخولي

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.

الإمام الطيب يعلن إنشاء مركز الأزهر للتراث والتجديد

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مؤتمر الأزهر العالمى اليوم مهمته الأولى هي التجديد الذي تتطلع إليه الأمة، وهو التجديد الذي لا يشوه الأمة ولكن يأخذ ما يناسبه من أحكامه الفقهية.

وتابع الدكتور أحمد الطيب، خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمى لتجديد الفكر الإسلامى، أن هذا المؤتمر ليس مؤتمرا نمطيا، ولا تكرارا لمؤتمرات سابقة، وإنما هو مؤتمر يتطلع إلى مهمة مناقشة قضايا جزئية محددة وإعلان فيصل القول فيها.


مذكرات «بن لادن» تفضح قناة الجزيرة

قال محمد فهمي، مدير قناة الجزيرة الإنجليزية سابقًا في مصر، إن العمل ثلاثة أشهر فقط كانت كافية لاكتشاف خبايا سياسات قناة الجزيرة في طريقة عرضها للاخبار وتزييفها، وان ما تم نشره بخصوص "بن لادن" فإنه ذكر في مذكراته بأنه كان يفضل الظهور على قناة الجزيرة وكان يلجأ لها في كل خطاباته باعتبارها قناة الثورة.

وتابع محمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع سياسة غريبة ولكن هناك انقساما في الكونجرس الأمريكي مشيرا إلى أن خطابا قدمه 19 عضوا بالكونجرس للنائب العام الأمريكى، كتبوا فيه أن قناة الجزيرة لابد أن تسجل ضمن قانون فارا الذى يمنع الدول من التجسس ويتم الإعلان عن التكلفة التى تصرفها ومن أين تأتى الأموال.


شيخ الأزهر: دعوات التعصب لا تعبر عن الإسلام

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن القوانين المعاصرة تعالج عمليات البيع فى مجلدات، فإذا ذهبوا للقرآن الكريم ستجد ثلاثة أحكام فقط.

وأضاف الدكتور أحمد الطيب خلال كلمته بـ أعمال مؤتمر الأزهر الشريف تحت عنوان "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامي" ، أن أحكام الفقه الدستوري فى القرآن تتم على ثلاثة مبادئ وهي الشرع و العدل و المساواة. 


قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك عددا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة حول سرعة الإنترنت، وسيتم مناقشة هذه الاحاطات الثلاثاء المقبل، بحضور نائب وزير الاتصالات، والعديد من قيادات شركة المصرية للاتصالات.

وأضاف" النائب أحمد بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الشارع"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر تشهد طفرة في التحول الرقمي بسبب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى انه جار تغيير وتعديل كافة الكابلات النحاسية لـ فيبر، موضحًا أن عملية الإحلال والتبديل هى ما تؤدي إلى سقوط بعض شبكات الانترنت في بعض المناطق.


كشك الموسيقى يشعل الأجواء بـ معرض الكتاب

قال الدكتور شوكت المصري ، مدير الأنشطة الثقافية والفنية بمعرض الكتاب، إن  معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الخامس حقق نجاحا كبيرا وشهد إقبالا كثيفا من الجماهير، ويضمن عددا ضخما من الكتب المتنوعة ومن مختلف الكتاب، وهناك كتّاب لا يتعدى عمرهم 15 عاما.

وتابع المصري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن هذا لم يكن جديدا على مصر دائمًا دولة مبدعة وصاحبة شخصية وطابع مختلف من الثقافة، وان جيل الفتيان والفتيات يعتبر جيلا أكثر وعيًا وأكثر قدرة على التعامل مع العالم الخارجي ولديهم من الخبرة ما يفوق عمرهم وأن ما يطلق عليهم بأنهم الجيل الالكتروني كان جزءا من نصيبهم اطلاعهم أكثر على العالم.

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