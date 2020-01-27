د.سعاد شريف تكتب : الفيروس الغامض يجتاح العالم

الذعر والخوف يرعب العالم ومطارات العالم كلها بما فيها مطار القاهرة كما حدث من قبل في الصين من انتشار مرض سارس وEPOLA ووفاه كثير فإن المشهد يتكرر الان ايضا من الصين حيث ان فيروس جديد يسمي corona ينتشر ليودي بحياه ٨٠ شخص سريعا وهذا يدعونا للتساؤل.

لماذا تظهر كثير من الفيروسات في الصين؟

وهل فيروس الكورونا بنفس خطورة سارس خاصة ان الفيروس ينتشر بسرعة البرق ويصعب السيطرة عليه حيث انه ينتشر من شخص لاخر اثناء فترة حضانته اي قبل ظهور اعراض المرض علي من يحمل الفيروس مما يجعل انتشاره سهل جدا.





فيروسات الكورونا هي عائلة كبيرة جدا من الفيروسات لم يتم اكتشاف سوي ٧ منها والتي تمتد اعراضها بداية من نزلات البرد.





اعراض فيروس الكورونا تشبه اعراض البرد من سعال وكحة وارتفاع درجة حرارة الجسم ثم تتطور لتؤدي الي فشل رئوي.

ينتشر الفيروس عن طريق الاتصال المباشر بالاشخاص الحاملين للمرض والرذاذ والعطس ولمس الاسطح المعدية

حتي الان لايوجود لقاح او مصل للفيروس لذا يجب الوقاية منه:

عن طريق غسل اليدين جيدا

تجنب لمس العينين والفم

اتباع طرق النظافة العامة

تجنب الاتصال المباشر ولمس اشخاص قد يكونون مصابين.