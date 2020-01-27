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رياضة

الزمالك يشكر سفير مصر في أنجولا

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر إلى سفير مصر فى أنجولا محمد صفوت، مشيدا بالجهد المبذول من أجل تسهيل مهمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي ستطير إلى أنجولا فجر الأربعاء المقبل، استعدادا للقاء أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي. 

وحرص السفير المصرى بأنجولا على استقبال أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة و محمد بدر المدير المالي عند وصولهما إلى أنجولا ظهر اليوم فى حضور المستشار طارق يوسف القنصل العام وإيهاب علي الملحق الإداري.

ويستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له السبت المقبل بعد أن ضمن الفريق تأهله للدور ربع النهائي بالبطولة.
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