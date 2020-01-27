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حوادث

مصرع طالب وإصابة شقيقه في حادث تصادم بالمنوفية

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:50 م
حادث تصادم - صورة
حادث تصادم - صورة أرشيفية
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محمد امين
لقي طالب مصرعه وأصيب شقيقه بإصابات بالغة نتيجة اصطدام دراجتهما النارية بسيارة نقل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز منوف، بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية ووجود حالة وفاة ومصاب. 

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "ز. ص" طالب 20 عاما، كما أصيب شقيقه "ي. ص" 16 عاما نتيجة اصطدام دراجتهم النارية بسيارة نقل قيادة "م. ع" 43 عاما ميكانيكي.

وتم نقل المصاب والمتوفي للمستشفى، وبسؤال والد المتوفي والمصاب أكد اتهامه لسائق السيارة بتسببه في وقوع الحادث بسبب رعونته في القيادة.

 وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
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